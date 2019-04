La stagione calcistica non è ancora finita ma già si lavora per la prossima e, come spesso accade, un tormentone della scorsa sessione estiva potrebbe riproporsi. Alla fine del mercato dell'estate 2018 la Roma aveva praticamente definito l'acquisto di Malcom dal Bordeaux ma il brasiliano anziché dirigersi verso la Capitale finì a Barcellona per giocare al fianco di Lionel Messi e Luis Suarez. Quindi niente trasferimento in Italia ma Spagna per questo esterno offensivo che con la maglia dei girondoni si è fatto notare dai più grandi club d'Europa. Il brasiliano classe 1997 è tornato a far parlare di sé ma questa volta in Serie A ci potrebbe arrivare davvero: secondo quanto riportato dal quotidiano carioca Globosporte Malcom potrebbe finire al Milan nonostante in tanti lo avessero accostato all'inter nelle scorse settimane. Sembra che ci sarebbe già stato un incontro fra i rappresentanti del giocatori e gli emissari del club rossonero, che sarebbe interessato anche a Emerson Palmieri del Chelsea. Già a gennaio il club di via Aldo Rossi avrebbe sondato il terreno per Malcom, il quale spera di lasciare la Spagna al termine della stagione nonostante un contratto a lunga scadenza fino al 30 giugno 2023: Leonardo potrebbe chiedere il calciatore in prestito con diritto di riscatto ma bisogna capire se il Barça accetterà questa formula visto che aveva fissato il prezzo del cartellino a 50 milioni di euro.

in foto: La scheda di Malcom. (transfermarkt.it)

Everton, Thauvin e…Insigne

Malcom non è l’unico esterno offensivo presente sul taccuino di Leonardo e di Maldini: da settimane si parla di Everton del Gremio, oltre che di Florian Thauvin dell'Olympique Marsiglia. Sono tante le idee in attacco per il club rossonero e nelle ultime ore si è fatto il nome anche di Lorenzo Insigne, il quale potrebbe lasciare i partenopei in estate. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, Leonardo sarebbe intenzionato a offrire 40 milioni cash più il cartellino di Suso.