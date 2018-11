Il Milan ha già due grandi centravanti, uno affermato e con una carriera strepitosa alle spalle e l’altro dal futuro assicurato che già adesso è stato spesso decisivo, i loro nomi sono Higuain e Cutrone, ma i dirigenti rossoneri stanno cercando anche un’altra punta. Si era parlato per il mercato di gennaio di Ibrahimovic e Pato, adesso dalla Spagna si parla di un’offerta del Milan per Karim Benzema, naturalmente non per la prossima sessione di mercato, ma per quella estiva.

Il Milan pensa a Benzema

‘Don Balon’ scrive del futuro del Real Madrid, che nella prossima stagione cambierà ancora pelle. Solari per ora è stato confermato, ma in estate i ‘blancos’ potranno cambiare parecchio. Benzema sembrava in procinto di lasciare la scorsa estate, si era parlato tanto di Napoli e Paris Saint Germain, ma è rimasto forse perché il Real Madrid non voleva sguarnire troppo il reparto offensivo. Il francese con Solari sta segnando parecchio e il Real se l’è messo sulle spalle nelle ultime settimane. Ma Florentino Perez vuole cambiare in attacco, vuole un centravanti più giovane e fortissimo: Icardi o Kane. L’offerta dei rossoneri sarebbe già pronta. Leonardo valuterebbe 65 milioni il francese.

Ibra e Pato nel mercato del Milan

Si è parlato tanto del grande ritorno di Zlatan Ibrahimovic, che ha sempre il Milan nel suo cuore. Lo svedese sembrava potesse essere il grande colpo, ma recentemente ha detto che anche nella prossima stagione giocherà con i Los Angeles Galaxy. E così è tornato in auge il nome di Alexandre Pato, vecchio pallino di Leonardo che lo portò in rossonero nel 2007. L’attaccante ventinovenne gioca in Cina da qualche stagione e nelle prossime settimane potrebbe decidere di non innovare il proprio contratto con il Tianjin Quanjin. A gennaio sicuramente il Milan prenderà un altro centrocampista, Biglia starà fuori quattro mesi. Si parla di Paredes, Ramsey e Diawara.