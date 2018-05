Davanti ai problemi societari e alla possibile sentenza punitiva dell'Uefa, il Milan in questo momento ha un solo modo per fare mercato: andare a caccia dei parametri zero. Le ultime indiscrezioni legate alle trattative della società rossonera, portano in Portogallo dove molti giornali hanno rilanciato l'interesse di Fassone e Mirabelli per Bas Dost: 28enne attaccante olandese dello Sporting Lisbona.

Secondo il quotidiano "A Bola", nonostante l'attaccante abbia un contratto fino al 2020, il club milanese potrebbe anche arrivare a mettere le mani sul giocatore senza spendere un euro. Dopo la paurosa aggressione dei tifosi dello Sporting Lisbona, che hanno picchiato selvaggiamente l'olandese e alcuni suoi compagni durante un'irruzione nel centro sportivo della squadra, Bas Dost e il suo agente hanno apertamente dichiarato di voler rescindere il contratto con il club lusitano.

In attesa della sentenza dell'Uefa

"Se lo Sporting non è in grado di proteggere Bas Dost, allora dobbiamo trovare altre soluzioni", spiegò alla stampa l'agente Gunther Neuhaus subito dopo la vile aggressione degli ultrà portoghesi. In seguito a quel triste episodio, anche lo stesso giocatore pare si sia deciso a cambiare aria e a provare nuove esperienze. Reduce da una stagione straordinaria, impreziosita da 34 gol in 47 presenze stagionali (27 in campionato), il classe '89 potrebbe così prendere il posto di uno tra Kalinic e Andrea Silva nella rosa di Gennaro Gattuso.

La trattativa per Bas Dost potrebbe però sbloccarsi soltanto dopo la sentenza dell'Uefa. Intorno alla metà di giugno, la società di via Aldo Rossi conoscerà infatti il suo futuro e farà di conseguenza le sue scelte di mercato. Il rischio più grande, oltre all'eventuale esclusione clamorosa dall'Europa League, è quello di dover cedere alcuni big della rosa per rimettere in ordine i conti del club. I principali indiziati a lasciare Milanello sarebbero Donnarumma e Suso.