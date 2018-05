Donnarumma e Suso sono in buona compagnia. Dopo le voci relative ad un interessamento della Juventus per Giacomo Bonaventura, anche Alessio Romagnoli è finito nel mirino di una big del calcio europeo. Le ultime indiscrezioni legate al calcio mercato rossonero, parlano di un sondaggio del Real Madrid per il giovane difensore centrale di Rino Gattuso. L'incertezza sul futuro della società milanese, e il rischio di una sanzione pesantissima da parte dell'Uefa, ha infatti acceso la luce dei riflettori sui big della rosa rossonera.

Diventato uno dei centrali più affidabili del campionato, grazie anche alla presenza al suo fianco di Leonardo Bonucci, l'ex giocatore di Roma e Sampdoria è dunque entrato a far parte della lista di mercato stilata della dirigenza madridista. Come riportato da "Marca", il club campione d'Europa sarebbe a caccia di un rinforzo difensivo e avrebbe messo gli occhi anche sul giocatore del Milan.

La valutazione di Romagnoli

Secondo il quotidiano spagnolo la prima scelta per Florentino Perez e Zinedine Zidane sarebbe José Gimenez, centrale uruguaiano dell'Atletico Madrid: difensore seguito anche della Juventus, alla quale piace anche lo stesso Romagnoli. Qualora non riuscisse ad arrivare ad un accordo con i "Colchoneros", la dirigenza del Real Madrid sarebbe pronta a tuffarsi sul numero 13 rossonero: vincolato da un contratto fino al 2020, in attesa di essere rinnovato nei prossimi giorni.

Come hanno spesso dichiarato Fassone e Mirabelli il Milan non ha intenzione di cedere i migliori giocatori, ma se arrivassero offerte importanti e se alcuni big decidessero di partire, la società di via Aldo Rossi potrebbe anche decidere di sacrificare qualche campione per rimettere un po' in ordine i conti (in rosso) del club. Per strappare Romagnoli al Milan, secondo la dirigenza, serviranno 60 milioni di euro.