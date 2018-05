Non sono solo i tifosi del Milan a seguire con interesse il contenzioso tra il club rossonero e l'Uefa. Ad osservare da distante l'evolversi della situazione, ci sono infatti anche quei club potenzialmente interessati ad alcuni giocatori della rosa di Rino Gattuso. Le ultime indiscrezioni relative al mercato della Juventus, raccontano infatti di quanto sia ancora vivo il gradimento per Alessio Romagnoli: difensore già cercato in passato e che, nell'ultimo campionato, ha offerto buone prestazioni di fianco all'ex Bonucci.

La decisione dell'Uefa, che arriverà intorno a metà giugno, potrebbe dunque spingere alcuni big a lasciare Milanello e aprire nuovi scenari interessanti per il mercato della Juventus. Oltre a Giacomo Bonaventura, anche lo stesso Romagnoli potrebbe infatti rientrare nella ristretta cerchia di quei campioni che il Milan potrebbe eventualmente sacrificare nel nome del bilancio della società.

L'addio di Benatia

Sotto contratto fino al 2020, che l'allora dirigenza capitanata da Galliani gli fece firmare, l'ex giocatore di Roma e Sampdoria rimane dunque un profilo gradito a Massimiliano Allegri, soprattutto se dovesse partire Mehdi Benatia: tentato dal seguire Rudi Garcia a Marsiglia. Sbarcato a Milano nell'estate 2015, e pagato alla Roma 25 milioni, l'ex pupillo di Sinisa Mihajlovic è il futuro della Nazionale italiana e ha una valutazione che sfiora i 40 milioni di euro.

Confermato Allegri e salutato Buffon, Marotta e Paratici sono dunque al lavoro per rinforzare la squadra. Oltre all'arrivo di Emre Can e a quello quasi certo di Matteo Darmian, la Juventus vorrebbe cautelarsi anche con l'acquisto di Alessio Romagnoli: difensore che il Milan non vorrebbe però lasciar partire. La sentenza della camera giudicante dell'Uefa, che potrebbe anche escludere il club di via Aldo Rossi dalla prossima Europa League, sarà quindi importante anche per le scelte di mercato di Fassone e Mirabelli.