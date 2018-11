L’Inter e la Juventus per ora non battaglieranno per lo scudetto, a meno di una clamorosa rimonta dei nerazzurri (che sono già a meno nove), ma intanto iniziano a duellare sul mercato. Beppe Marotta tra pochi giorni farà parte della società nerazzurra e spesso proverà a bruciare sul tempo il suo ex braccio destro Fabio Paratici. Oltre al giovane Sandro Tonali, classe 2000 del Brescia, Inter e Juve sono pronte a battagliare per il giovane Elizalde del Pescara.

Duello di mercato tra Inter e Juve

L’Inter adesso con Marotta punterà ulteriormente sui giovani. Il club milanese sta seguendo da vicino il giocatore del Pescara Edgar Elizalde, che ha giocato molto poco in Serie B, ma che si è distinto spesso tra il campionato Primavera e le nazionali giovanili uruguagie. L’Inter avrebbe già dato il là alla trattativa con il Pescara, che però ha un ottimo rapporto con la Juventus e che osserva sia la trattativa che il giocatore. Facile prevedere a breve il primo grande duello tra Marotta e la sua ex squadra per il baby Elizalde.

Chi è Elizalde

Edgar Joel Elizalde Ferreira è un terzino sinistro del Pescara, che ha iniziato la sua carriera come difensore centrale. Questo ruolo è quello che ricopre con le nazionali giovanili dell’Uruguay. La sua versatilità piace sia all’Inter che alla Juventus. Con i giovani della ‘Celeste’ disputerà nel 2019 il Mondiale Under 20 e in quel momento sarà sotto gli occhi di tutti i grandi club e per questo chi lo vuole deve sbrigarsi. Elizalde si allena con la prima squadra, ha trovato un valido allenatore come Pillon e un mentore come Hugo Campagnaro, ex difensore di Inter, Sampdoria e Napoli che sta chiudendo la carriera a 36 anni con il Pescara. Fin qui ha giocato poco con i grandi: due spezzoni lo scorso anno in campionato, un match di Serie B quest’anno e due partite di Coppa Italia.