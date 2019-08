L'obiettivo primario sul mercato per l'Inter e per Antonio Conte è quello di rinforzare l'attacco, con i sogni Romelu Lukaku e Edin Dzeko ancora sul tavolo delle trattative, ma il club nerazzurro sta valutando anche altre piste la rosa a disposizione dell'ex commissario tecnico della Nazionale. Oltre al reparto offensivo, carente proprio a livello numerico e per questo settore su cui operare il prima possibile, ci sono anche altre zone di campo dove l'ex tecnico vorrebbe un po' più di centimetri ed esperienze e non è escluso che fino agli ultimi giorni di mercato non possano esserci sorprese ad Appiano Gentile.

Secondo quanto rende noto La Gazzetta dello Sport, tra gli obiettivi dell'Inter sarebbe entrato Kevin Strootman per rinforzare ancora il centrocampo un po' "leggero" che ha a disposizione ora Conte. Il centrocampista olandese ex Roma può partire per meno di 20 milioni ma ne guadagna 4,5, per altri 4 anni: il giocatore dell'Olympique Marsiglia potrebbe abbassare le pretese visto che dopo la partenza di Rudi Garcia il club francese gli ha comunicato che non rientrava più nei piani tecnici poteva trovarsi una soluzione per l'uscita.

Borja Valero alla Fiorentina per Biraghi all'Inter?

Dopo la partenza di Radja Nainggolan per Cagliari, l'Inter deve continuare a sfoltire e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sempre dal centrocampo potrebbe uscire Borja Valero, che da tempo è stato messo sul mercato dal club nerazzurro. Per lo spagnolo c'è sempre l'interesse della Fiorentina e la trattativa potrebbe sbloccarsi con l'inserimento di Cristiano Biraghi, che è un ex interista. La Benamata ha un problema sulla fascia sinistra, con Ivan Perisic che non è stato ritenuto all'altezza di svolgere questo compito e con Dalbert sempre altalenante, e l'unico uomo per quel ruolo è Asamoah Kwadwo. Se l'operazione dovesse andare in porto ci sarebbe anche un conguaglio economico a favore della squadra di Rocco Commisso.