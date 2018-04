Cominciano le grandi manovre per la prossima stagione anche in casa Sampdoria. Le ultime indiscrezioni di calciomercato, rivelano di un Massimo Ferrero pronto a rinforzare la squadra dopo l'utile di bilancio del 2017, chiuso in attivo di più di 9 milioni di euro. Il presidente blucerchiato, per prima cosa, ha intanto blindato Bartosz Bereszynski. Il difensore polacco, come comunicato ufficialmente dalla società ligure, ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2023: prolungandolo di altri quattro anni.

In attesa di scendere in campo contro il Cagliari, e di provare a giocarsi fino in fondo le chance per conquistare un posto nella prossima Europa League, la Sampdoria ha dunque posato il primo importante mattoncino per costruire la squadra del prossimo futuro. Mentre continuano a circolare le voci su un interessamento del Napoli per Marco Giampaolo, la dirigenza doriana si è così messa al lavoro anche per quanto concerne i nuovi probabili acquisti.

Gli obiettivi blucerchiati

Tra i giocatori europei seguiti dalla Sampdoria, ci sarebbe anche Lovro Majer: trequartista croato, il cui cartellino è di proprietà del Lokomotiv Zagabria. Secondo indiscrezioni, il club genovese avrebbe già avanzato una proposta alla società croata di 5 milioni di euro: offerta che potrebbe essere accettata nelle prossime ore. Il classe '98, che in stagione ha fino ad ora giocato 32 partite mettendo a segno 13 gol, è considerato uno dei più grandi talenti emergenti e sarebbe pronto per provare una nuova esperienza all’estero.

Per la squadra di Giampaolo, l'alternativa al croato potrebbe invece essere il trequartista dell’Empoli Miha Zajc. Lo sloveno classe '94, autore di un buon campionato di Serie B con la formazione toscana, era già stato accostato alla Sampdoria nello scorso gennaio. Sul giocatore c'è pero la concorrenza di Napoli e Fiorentina: anch'esse alla finestra, per seguire da vicino la crescita del 24enne ex Olimpia Lubiana.