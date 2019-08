Le ultimissime notizie di oggi 8 agosto 2019. L’Inter ha ufficializzato l’acquisto di Lukaku, il Milan il difensore Duarte. La Juventus non è invece riuscita a cedere Dybala e Mandzukic. Il Napoli è sempre a caccia di un attaccante, Lozano ha più chance di arrivare rispetto a James Rodriguez.

Inter, oggi è stato il Lukaku Day

L’attaccante belga la scorsa notte è sbarcato a Milano, oggi ha effettuato le visite mediche e ha posato con la maglia nerazzurra. Un grande colpo di mercato, il più esoso di sempre della storia dell’Inter, che ha sborsato 65 milioni di euro più 13 di bonus. Nei prossimi giorni Marotta darà l’assalto a Dzeko.

Juventus, Dybala no al Tottenham

Sperava di cedere in Premier League un paio di giocatori in esubero la Juventus che invece per ora mantiene in rosa Dybala e Mandzukic. L’argentino non ha trovato l’accordo con il Tottenham a causa dei diritti d’immagine, mentre il croato ha rifiutato lo United. In Spagna si vocifera di un interesse della Juve per James Rodriguez.

Napoli, più Lozano che James Rodriguez

Il presidente De Laurentiis ha dato degli indizi di mercato precisi. Dagli Stati Uniti il numero uno del Napoli ha quasi chiuso la trattativa per il colombiano, mentre ha fatto capire che a breve si può ufficializzare l’acquisto di Hirving Lozano del PSV Eindhoven. Verdi vicinissimo alla cessione al Torino.

Milan, ufficiale l’arrivo di Duarte

Boban ha chiuso in modo definitivo la pista Modric, che resterà un sogno anche per il Paris Saint Germain. Il Milan ha ufficializzato l’acquisto del difensore brasiliano Duarte. Il mercato dei rossoneri non è chiuso né in entrata né in uscita, Suso è nel mirino del Lione, Donnarumma del PSG.

Roma, Llorente o Mariano Diaz

Il destino di Dzeko va ancora definito, ma il bosniaco è sempre un obiettivo di mercato dell’Inter. Il d.s. Petrachi è alla ricerca di un attaccante, si parla da giorni di Llorente, che piace però anche al Manchester United, e di Mariano Diaz, che avrebbe trovato l’accordo con i giallorossi.

Il mercato della Premier League

Scatenate le squadre londinesi. Lo Celso e Sessegnon hanno firmato per il Tottenham, Tierney e soprattutto David Luiz per l’Arsenal. Il brasiliano ha lasciato il Chelsea, che ha ceduto anche Drinkwater. Iwobi è passato all’Everton. Carroll ritorna al Newcastle.