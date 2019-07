Le ultime notizie del calciomercato riguardano soprattutto lo scambio, sempre più probabile, tra Manchester United e Juventus che nei prossimi giorni ratificheranno la trattativa che riguarda Lukaku e Dybala. Il belga sarà il nuovo partner d’attacco di Ronaldo e sarà presente nel tridente. L’Inter vira su Cavani e stringe per Dzeko. Icardi o Higuain per la Roma, mentre il Milan ha preso Leao e Duarte.

Juventus, le ultimissime sullo scambio tra Lukaku e Dybala

In attesa di cedere una serie di calciatori in esubero, il d.s. Fabio Paratici è volato in Inghilterra dove sta trattando con il Manchester United lo scambio tra Lukaku e Dybala. Il bomber belga ha accettato l’offerta da 9 milioni netti dei bianconeri, che adesso devono convincere l’argentino, che domani torna in Italia. E potrebbe avere giusto il tempo di conoscere Sarri e di fare i bagagli. L’affare sembra in via di definizione. La Juve dovrebbe incassare anche 15 milioni.

Inter, per l’attaccano gli obiettivi sono Cavani e Dzeko

Lukaku era il grande obiettivo di mercato dei nerazzurri, ma ormai è sfumato. Marotta sembra aver già cambiato obiettivo. Adesso nel mirino c’è Edinson Cavani, ex Napoli da sei stagioni in forza al Paris Saint Germain. L’a.d. dell’Inter tiene sempre d’occhio Edin Dzeko, che potrebbe entrare in una trattativa con Icardi.

Napoli, torna di moda il nome di Lozano

Gli azzurri in questo momento sono in attesa degli eventi. Sfumato Pepé, il Napoli attende sempre una risposta positiva dal Real Madrid per James Rodriguez, mentre pare non decollare la trattativa per Mauro Icardi. Torna invece in auge il nome di Hirving Lozano, le quotazioni del ‘Chucky’ salgono considerata anche l’eliminazione del PSV Eindhoven nei preliminari di Champions League.

in foto: Ancelotti in attesa di un grande colpo di mercato.

Milan, visite mediche per Duarte e Leao

Una giornata molto positiva per il Milan. In Italia sono sbarcati il difensore centrale brasiliano Duarte e l’attaccante portoghese Rafael Leao, in arrivo dal Lille. Entrambi hanno effettuato le visite mediche, domani dovrebbero arrivare le firme. Salgono così a cinque gli acquisti del Milan, che ha già preso Krunic, Theo Hernandez e Bennacer.

Roma, Higuain e Icardi nel mercato dei giallorossi

Nicolò Zaniolo rinnoverà il contratto all’inizio della prossima settimana. Il tecnico Fonseca vuole un attaccante. L’obiettivo principale è Higuain, ma il Pipita non vuole lasciare la Juventus. L’Inter vuole Dzeko e in cambio propone Icardi, ovviamente non sarebbe uno scambio alla pari, Maurito ha sette anni in meno e ha una valutazione più alta sul mercato. Tutto sta nelle mani dell’argentino, che finora ha sempre detto di non voler lasciare il club nerazzurro. Si avvicina il croato Lovren, che potrebbe essere preso dal Liverpool.

Fiorentina, è fatta per Boateng e Lirola

Attivissimo il club del presidente Commisso che oggi ha piazzato due colpi: in arrivo Lirola e Boateng dal Sassuolo, e non è finita perché oltre a Llorente i viola trattano anche Nainggolan, in uscita dall’Inter. Il Genoa pensa al colpo Schone, centrocampista dell’Ajax.