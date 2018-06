L'eredità di Pepe Reina, il futuro di Buffon e Donnarumma, le tentazioni spagnole di Alisson. Le ultime notizie relative alla calciomercato dei portieri, continuano a regalare novità e indiscrezioni particolarmente importanti. L'ultima arriva dall'asse Bologna-Roma, dove i due club hanno deciso di dar vita ad uno scambio di numeri uno. Nelle prossime ore i due club perfezioneranno l'affare che vedrà Skorupski seguire Pippo Inzaghi e Mirante raggiungere Di Francesco.

Non sarà proprio uno scambio alla pari e, complice la differenza di età dei due giocatori (Mirante è vicino ai 35 anni, sette in più del polacco), alla Roma andrà anche un conguaglio economico di 5 milioni composto da parte fissa e bonus. Le due società hanno inoltre chiuso per il 22enne difensore Arturo Calabresi, ceduto a titolo definitivo al Bologna con percentuale su una futura rivendita a favore dei giallorossi.

La piazza ideale per Skorupski

In attesa dell'annuncio ufficiale (mancano soltanto pochi dettagli, con le firme previste nei prossimi giorni), Roma e Bologna possono brindare ad una trattativa importante per entrambe, soprattutto per la squadra di Inzaghi che si garantisce l'esperienza del portiere polacco: pronto a vestire la maglia da titolare, dopo due sole presenze nell’ultima annata e un ritorno a Roma (dopo l'esperienza con l’Empoli) tutt'altro che esaltante.

A sorridere saranno anche le casse della società di James Pallotta. Mentre Mirante è arrivato in Emilia da svincolato (aveva giocato precedentemente nel Parma), Skorupski fu invece pagato meno di 900mila euro e consentirà alla Roma di mettere a bilancio una plusvalenza da oltre 4 milioni. La cessione del portiere polacco non ha però colto di sorpresa la tifoseria, che già sapeva dell'intenzione del numero uno di lasciare la squadra di Di Francesco.