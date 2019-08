E' ormai una guerra di nervi tra Mauro Icardi e l'Inter. Dopo aver rifiutato la possibilità di trasferirsi alla Roma e aver congelato l'ipotesi di un passaggio al Napoli di Aurelio De Laurentiis, l'attaccante argentino continua ad allenarsi duramente alla Pinetina con la speranza che il club nerazzurro gli conceda una nuova chance per tornare a giocare con la squadra di Antonio Conte.

A conferma della volontà dell'ex capitano di non muoversi da Milano, dopo le dichiarazioni delle scorse settimane della moglie/agente Wanda Nara, sono infatti arrivate anche le fotografie pubblicate dal giocatore nerazzurro sul suo profilo Instagram. Negli scatti postati sul famoso social network, si vede Icardi aggirarsi all'interno del cantiere dove sta sorgendo il suo nuovo appartamento milanese. "La mia nuova casa sta arrivando" ha infatti scritto l'ex capitano interista, a corredo delle immagini messe a disposizione dei suoi numerosi follower. Un superattico, situato in Viale Liberazione, che sta tra l'altro nascendo a pochi passi dalla nuova sede della società di Suning: club dal quale il ventiseienne di Rosario non vuol proprio staccarsi.

Gli appartamenti della famiglia Icardi

Dopo aver abitato per diverso tempo nell'appartamento situato vicino allo stadio Meazza, Mauro Icardi e Wanda Nara hanno dunque scelto di acquistare nella zona di CityLife: una delle più esclusive della città meneghina, grazie alla presenza dei nuovi grattacieli di Piazza Gae Aulenti e del famoso "Bosco verticale" del noto architetto Stefano Boeri. Oltre ai due appartamenti milanesi, la famiglia Icardi potrà inoltre sempre contare sulla casa sul lago di Como: utilizzata da Mauro e Wanda, nei giorni scorsi, proprio per trascorrere gli ultimi giorni di vacanza.