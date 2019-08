Nelle notizie di calciomercato di oggi 26 agosto c'è Alexis Sanchez sempre più vicino all'Inter e Angel Correa, per il quale sembra essere pronto l'affondo decisivo del Milan. Merih Demiral torna in corsa per vestirsi di rossonero: ci sarebbero state aperture nelle scorse ore da parte della Juventus per la partenza del turco. Fernando Llorente potrebbe essere un calciatore del Napoli nelle prossime ore mentre preoccupa l'infortunio di James Rodriguez: tramonta la trattativa con il Real? De Paul sembra vicinissimo alla Fiorentina e la Roma riprende i contatti con la Juve per Rugani. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle trattative di giornata.

Sanchez-Inter: l'infortunio di Martial non preoccupa

Un ostacolo imprevisto ha messo in ansia i tifosi dell'Inter per qualche ora ma la trattativa con il Manchester United per il trasferimento a Milano di Alexis Sanchez non dovrebbe risentire di nulla. Sabato, nel corso del match contro il Crystal Palace, Martial ha subito un infortunio muscolare che, secondo quanto riferito dal The Guardian, rischiava di far cambiare ai Red Devils ma non sarà l'esito degli esami del francese a cambiare le carte in tavola.

Sembra ormai una questione di ore e poi lo scambio Biraghi-Dalbert tra Fiorentina-Inter diventerà realtà. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'operazione che dovrebbe coinvolgere i due esterni è ad un passo dalla chiusura.

Milan-Correa, ci siamo: decisivo il bltiz di Boban

Angel Correa sembra sempre più vicino al Milan. A rivelare questa notizia è stato il seguitissimo programma tv spagnolo El Chiringuito, che ha spiegato come il giocatore dell'Atletico Madrid non si è allenato con il gruppo e che il blitz dei dirigenti rossoneri a Madrid è stato decisivo per il buon esito della trattativa. Per la difesa intanto rispunta l'ipotesi Merih Demiral. Domani possibile incontro con la Juventus per parlare del turco: l'indiziato principale a lasciare la squadra bianconera sembrava Daniele Rugani ma se dovesse arrivare un accordo col Milan, che è disposto ad offrire 35 milioni di euro per il turco, allora l'italiano rimarrà a disposizione di Sarri. Ufficiale la rescissione del contratto di Ivan Strinic con i rossoneri.

Napoli, Llorente è vicino. James si infortuna: salta tutto?

il Napoli di De Laurentiis che con le sue operazioni può influenzare anche le mosse delle altre squadre. In particolare, dovesse davvero arrivare Fernando Llorente, ci sarebbe l'immediata partenza di Simone Verdi e Adam Ounas. Se l'ariete ex Tottenham e Juventus dovesse sbarcare al ‘San Paolo', ci sarà il via libera anche per la cessione dell'ex Bologna, cercato a lungo dal Torino, ma che potrebbe però trasferirsi alla Fiorentina.

Intanto un problema muscolare al soleo destro per James Rodriguez, rimediato nel match contro il Valladolid, potrebbe chiudere definitivamente la telenovela di mercato azzurra. A rischio per il colombiano il Villarreal e gli impegni con la nazionale: il club di De Laurentiis attende con ansia i controlli del Bandido per studiare le strategie da adottare in vista dell'ultimo colpo last minute.

Icardi, Marotta risponde a Wanda: Nessuno gli ha chiesto di restare

Dopo le dichiarazioni di Wanda Nara a Tiki Taka, Beppe Marotta ha ribadito la posizione dell‘Inter su Mauro Icardi ai microfoni di DAZN prima della sfida con il Lecce:

Smentisco in modo assoluto che qualche dirigente, e in particolare Steven Zhang, abbia invitato Icardi a restare. La nostra strategia è precisa, presidente e società sono allineati, e l'abbiamo comunicata nei tempi giusti, andremo avanti fino alla fine e nessuno la potrà stravolgere. Siamo molto orgogliosi e riconoscenti verso i nostri tifosi, ora dobbiamo ricambiare la loro fiducia.

Cosa succederà nell'ultima settimana di mercato? Il centravanti argentino davvero vuole rischiare di restare fuori per una stagione o ci saranno delle novità sui fronti Napoli e Juventus? Lo sapremo presto.

Fiorentina, l'ultimo colpo può essere De Paul

Dopo aver fatto arrivare in riva all'Arno Ribery, la Viola di Rocco Commisso è ad un passo dal chiudere con l'Udinese per Rodrigo De Paul. Il giocatore argentino, che contro il Milan è sceso in campo solo nel secondo tempo, sarebbe infatti ad un passo dal vestire la maglia della Fiorentina: la società toscana avrebbe trovato l'accordo con quella friulana sulla base di 25 milioni di euro più 5 di bonus. Nella trattativa per portare De Paul in viola potrebbe rientrare anche una contropartita tecnica: i nomi in ballo sono quelli di Giovanni Simeone e Marco Benassi.

Roma, ripresi i contatti con la Juve per Rugani

Dopo i tre gol incassati nella prima partita di campionato contro il Genoa, la dirigenza giallorossa è al lavoro per regalare a Paulo Fonseca un altro centrale difensivo: nelle ultime ore sono così ripresi i contatti con la Juventus per Daniele Rugani. L'ex giocatore dell'Empoli è l'obiettivo principale per la società di James Pallotta ma secondo le ultime indiscrezioni il "gap" tra domanda e offerta esiste ancora. A rendere difficile la trattativa sono soprattutto la valutazione del cartellino del centrale, per il quale la Juve continua a chiedere 40 milioni di euro; e quella del giallorosso Riccardi, valutato 10 milioni; che dovrebbe essere inserito nell'affare. Nuovi contatti e incontri tra Paratici e Petrachi sono previsti nei prossimi giorni.

Caso Nkoulou, botta e risposta tra Cairo e la Roma

Nicolas Nkoulou è finito al centro di un vero e proprio caso. Il difensore classe 1990 ha chiesto a mister Mazzarri di non giocare in Torino-Sassuolo. Una situazione figlia anche delle voci di mercato relative ad un forte interesse nei suoi confronti della Roma. Il patron del Torino, Urbano, Cairo si è detto stupito dall'atteggiamento del difensore e ha lanciato un messaggio ai giallorossi, che hanno risposto per le rime attraverso un comunicato ufficiale.