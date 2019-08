Nicolas Nkoulou è finito al centro di un vero e proprio caso. Il difensore classe 1990 ha chiesto a mister Mazzarri di non giocare in Torino-Sassuolo. Una situazione figlia anche delle voci di mercato relative ad un forte interesse nei suoi confronti della Roma. Il patron del Torino Cairo dopo il match si è detto stupito dall'atteggiamento del difensore, lanciando un perentorio messaggio ai giallorossi, che hanno risposto per le rime attraverso un comunicato ufficiale.

Caso di mercato Nkoulou, il difensore chiede a Mazzarri di non giocare

Nicolas Nkoulou al centro di voci di mercato relative ad un interesse della Roma, ha chiesto a Walter Mazzarri di non giocare in Torino-Sassuolo (match poi vinto dai granata per 2-1). Una situazione che il mister toscano ha spiegato così nel post-partita a Sky: "Dopo il match col Wolverhampton ho mostrato gli errori difensivi ma Nkoulou non ha neanche voluto vedere il video dicendo che non c’era con la testa. Mi ha dato le stesse risposte nei giorni seguenti, quindi anche per rispetto dei compagni non l’ho fatto giocare. Distratto da voci di mercato? Il presidente Cairo ha sempre mantenuto le promesse e mi ha detto che lo teniamo. Se Nkoulou vuole restare? Questo dovete chiederlo a lui, noi abbiamo fatto di tutto per tenerlo".

Cairo perentorio su Nkoulou, dovrà chiedere scusa a società e compagni

Molto più perentorio il presidente del Torino Cairo che pretende le scuse del giocatore che non si muoverà dal capoluogo piemontese: "Nkoulou deve chiedere scusa alla società, ma anche alla squadra. Ho detto a inizio mercato che tengo tutti i calciatori e quindi rimane con noi: magari lui avrà altre idee ma ha un contratto per altri due anni. Abbiamo preparato con attenzione la partita con il Wolverhampton. Lui fa una prestazione non eccezionale, come avete visto, il mister lo chiama per parlarne e lui risponde che non c'è bisogno, perché sa già i suoi errori ma non c'era con la testa che significa? Se lo diceva il giorno prima giocavano Bremer e Bonifazi, magari prendevamo un gol in meno".

L'avvertimento di Cairo alla Roma e il comunicato ufficiale dei giallorossi

E il numero uno granata ha lanciato un messaggio anche alla Roma, club che secondo le ultime notizie di mercato sarebbe molto interessato a Nkoulou: "La società giallorossa non potrebbe neanche contattarlo. C'e' un impegno scritto con la Roma: per ogni contatto che hanno con un nostro calciatore devono pagare una penale di 900 mila euro". Parole che non sono rimaste inascoltate come confermato dal comunicato ufficiale dei capitolini: "In merito alle dichiarazioni del presidente del Torino FC Urbano Cairo, riportate da alcuni organi di stampa, la Roma precisa di non aver mai contattato alcun calciatore del Torino e di non essere interessata ad alcun tesserato della società granata".