Prima Stephan de Vrij, ora Milinkovic-Savic e (forse) anche Ciro Immobile. Le ultime indiscrezioni di mercato, relative alle trattative in uscita della Lazio, raccontano dei diversi campioni della rosa biancoceleste seguiti dalle altre concorrenti. A poche ore dalla firma dell'olandese con l'Inter di Luciano Spalletti, il presidente Claudio Lotito si è però ribellato alle tante voci circolate intorno a Formello.

"Quando leggo Supermarket Lazio mi arrabbio – ha dichiarato il patron laziale, a margine della settima edizione del premio "Pietro Calabrese" – Non mi risulta che ho messo in vendita qualcuno. In passato non bussavano, aprivano la porta e prendevano. Oggi chiedono il permesso. Milinkovic-Savic? Non bastano 100 milioni di euro, ne ho già rifiutati 110 milioni ad agosto. E comunque non è un problema di prezzo. Lui sta bene alla Lazio".

Il caso de Vrji e il messaggio ai tifosi

Dopo aver ritirato l'ambito riconoscimento "La Castagna d'oro", il numero uno della Lazio ha poi parlato del caso de Vrji: "Sapevamo che aveva un accordo con l'Inter, ma abbiamo avuto fiducia in lui e lo abbiamo schierato. Purtroppo ha fatto degli errori. Le scelte le abbiamo fatte noi, Inzaghi e io. L'Inter avrebbe però dovuto evitare di mettere in difficoltà le persone. Se il contratto ce l'hai da gennaio perché dici di averlo depositato a ridosso della partita?".

Il drammatico finale di campionato della Lazio, è stato un altro argomento trattato da Lotito: "Abbiamo raccolto meno di quello meritato ed espresso in campo – ha concluso il presidente – Facciamo tesoro ed esperienza per il futuro, speriamo che tutto ci serva comunque per arrivare a un risultato diverso. I tifosi? Mi sento di garantire loro che la Lazio avrà sempre un processo di crescita. Dovesse andar via un giocatore ne arriverà un altro altrettanto forte".