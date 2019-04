Con la stagione ormai avviata verso la conclusione, le indiscrezioni di mercato stanno pian piano prendendo il sopravvento e movimentando le giornate di tutti i tifosi italiani. Nella prossima sessione estiva, oltre ai possibili colpi da molti milioni di euro, saranno anche i parametri zero a ritagliarsi uno spazio importante nella. Sono infatti diversi i giocatori che, in scadenza di contratto, sono alla ricerca di una nuova maglia con la quale ripartire. In casa Milan, giusto per fare l'esempio più eclatante, sono addirittura ben cinque.

Al termine del campionato, Montolivo, José Mauri e Bertolacci lasceranno infatti Milanello. Sull'ex capitano c'è l'interesse di Spal, Bologna e Genoa, mentre per gli altri due si sono mosse Brescia e Fiorentina. Abate e Zapata, anche loro a scadenza, dovrebbero invece rinnovare con la società di via Aldo Rossi. In casa Inter c'è invece da risolvere la questione Andrea Ranocchia, che potrebbe anche lui firmare il prolungamento e rimanere a Milan insieme ai due portieri Padelli e Berni.

De Rossi rimane alla Roma, Basta lascia la Lazio

Nelle prossime settimane ci sarà invece l'incontro tra la dirigenza della Roma e Daniele De Rossi. Il centrocampista giallorosso, che a luglio spegnerà le sue 36 candeline, è anche lui al termine del suo contratto ma difficilmente lascerà in estate il club giallorosso. Per "Capitan futuro" il rinnovo fino al 2020 è infatti dietro l'angolo, e verrà reso ufficiale prima della fine del campionato. A lasciare la Capitale sarà invece Dusan Basta, ormai ai margini del progetto di Simone Inzaghi.

Alle latitudini della Mole piemontese, i tifosi della Juventus sono invece pronti a salutare Andrea Barzagli. Il difensore campione del mondo nel 2006, è infatti ad un passo dal suo ritiro dal calcio giocato: una decisione presa in concomitanza con la fine del rapporto con la società di Andrea Agnelli. Sulla sponda granata, Cairo e la dirigenza dovranno invece affrontare a breve le situazioni di Moretti, Ichazo e Rosati. Tra gli altri giocatori del nostro campionato in scadenza di contratto, ci sono anche Palacio e Pandev (in odore di rinnovo), Pellissier, Sorrentino, Mchedlidze, Ciofani, Biabiany, Matri, Floccari e Lazovic: giocatore che potrebbe interessare a molti. Srna e Behrami, anche loro vicini alla fine del contratto, dovrebbero infine rimanere a Cagliari e Udine.