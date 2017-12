L’Arsenal quest’anno sta ottenendo discreti risultati, ma ha ancora qualche problema in difesa. Nel mercato di gennaio decine di milioni di euro potrebbero essere spesi per un difensore centrale. Secondo Sky i Gunners avrebbero un debole per la Juventus. Perché dopo aver sondato Rugani ora starebbero pensando al marocchino Mehdi Benatia, che però sembra incedibile. Il gol realizzato alla Roma ha fatto alzare ulteriormente le sue quotazioni nell’ambiente bianconero.

Benatia incedibile per la Juve.

La cessione di Bonucci ha portato all’abiura definitiva della difesa a tre e ciò ha favorito Benatia, che giocando a quattro ha disputato le sue migliori stagioni. L’ex romanista con il tempo ha ritrovato la sicurezza di un tempo, non ha sbagliato nulla o quasi ed è tornato ad essere il grande difensore visto nel primo anno di Rudi Garcia con la Roma. Va da sé che grandi squadre europee possano cercare di acquistarlo, ma è altrettanto difficile chiudere l’eventuale trattativa perché la Juventus un difensore così forte chiaramente lo ritiene incedibile. E l’Arsenal, come accaduto con Rugani, dovrà battere la ritirata.

Il gol alla Roma e le polemiche social.

Benatia ha deciso con un gol il match con la Roma, una partita importante per tutta l’alta classifica. Quel gol ha mantenuto a un punto dal Napoli i bianconeri, che hanno allontanato invece i giallorossi (comunque con una partita in meno). Quel gol però ha creato delle polemiche. Alcuni tifosi della Roma hanno scritto parole tutt’altro che oxfordiane e hanno augurato il peggio al marocchino, che non si è tirato indietro e ha risposto per le rime. Ma Benatia è finito al centro del mirino, in senso letterale, per via della sua esultanza. Perché dopo aver trafitto Alisson, il marocchino ha festeggiato il gol con una mitragliata, che ha scatenato, non solo sui social, tante discussioni per il gesto, che al Bayern gli fu vietato.