E' entrata nel vivo la trattativa che porterà Martin Caceres alla Juventus. Secondo le ultime notizie di mercato del club bianconero, sarebbe infatti già stata trovata l'intesa tra la Lazio e la dirigenza campione d'Italia per il ritorno a Torino del difensore uruguaiano, che ha già vestito la maglia della Juventus in due occasioni: nella stagione 2009/10 e nel periodo vincente compreso tra il 2012 e il 2016.

Come ha riportato Sky Sport, la cessione sarà a titolo definitivo con un esborso economico per la società piemontese di 600 mila euro, con la firma che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il giocatore è infatti all'aeroporto di Fiumicino insieme al suo agente, e sta aspettando il contratto che la Juventus gli farà avere via mail. Messa la firma sul documento, Caceres prenderà poi il primo volo per Torino e si preparerà ad unirsi al gruppo di Massimiliano Allegri.

Caceres al posto di Benatia

Reduce da un periodo tutt'altro che felice, e vicino anche ad un trasferimento in Giappone, il trentunenne di Montevideo è dunque pronto per la sua terza avventura in bianconero. Appena arrivato alla Continassa, Caceres potrebbe prendere di fatto l'armadietto di Medhi Benatia: difensore ormai vicino a lasciare l'Italia e ad aggregarsi ai giocatori dell'Al Duhail, club del Qatar che ha offerto 8 milioni di euro più 6 di bonus alla Juventus e un ricco ingaggio al giocatore.

L'esperienza nella Capitale per Caceres è quindi ai titoli di coda. Con la maglia biancoceleste, il difensore era sceso in campo in questi mesi solo in 8 occasioni tra campionato ed Europa League. Nelle scorse ore, prima di trovare l'intesa con il club di Lotito, la Juventus aveva anche sondato il terreno per altri tre giocatori di grande esperienza: l'ex Chelsea, oggi allo Zenit San Pietroburgo, Branislav Ivanovic, Martin Skrtel del Fenerbhace e il portoghese Bruno Alves, attualmente in forza al Parma.