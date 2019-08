Mancano ancora due settimane alla chiusura della sessione di calciomercato estivo ma tutte le società di Serie A sono all’opera già da tempo per sistemare le proprie rose in vista della prossima stagione. Dopo l’impasse iniziale dovuta al vuoto lasciato in panchina da Massimiliano Allegri, la Juventus ha cominciato a muoversi sul mercato piazzando i primi colpi e intavolando diverse trattative puntando anche a qualche colpo ad effetto, adesso però è il momento di sfoltire la lunga rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Andiamo quindi a vedere qual è lo stato dell’arte in casa bianconera per quel che riguarda il calciomercato.

Da Ramsey a De Ligt: cosa ha fatto finora la Juventus

Dopo lo svincolato Aaron Ramsey (arrivato a parametro zero dall’Arsenal), l’argentino Cristian Romero (tornato in prestito al Genoa), e aver definito con Sassuolo ed Empoli gli acquisti del difensore turco Merih Demiral e del centrocampista ivoriano Hamed Traoré (girato in prestito al Sassuolo), la Juventus ha continuato la propria campagna di rafforzamento in vista della nuova stagione alzando di gran lunga il livello dei propri obiettivi. Dopo l’arrivo a parametro zero del centrocampista francese, svincolato dal Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot (24 anni), il ritorno a Torino di Gianluigi Buffon (41), anch’esso svincolato dopo la scadenza del contratto con il Psg, l’arrivo del promettente terzino sinistro Luca Pellegrini (19) appena tornato però in prestito secco al Cagliari, e l’arrivo del forte difensore olandese Matthjis de Ligt (19) dall’Ajax, il mercato dei bianconeri è in una fase di stallo.

Imperativo cedere: cosa faranno i bianconeri e quali sono le trattative in corso

Nonostante siano possibili ancora almeno un paio di acquisti la Vecchia Signora deve però prima cedere almeno tre tra i vari Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain, Blaise Matuidi, Daniele Rugani. Dopo Dopo gli addii di Andrea Barzagli e Martin Caceres, sono tanti i calciatori laureatisi campioni d’Italia che potrebbero dunque lasciare i bianconeri in questa sessione di mercato come il terzino Joao Cancelo passato al Manchester City di Pep Guardiola portando in dote il cartellino del pariruolo brasiliano Danilo e 28 milioni, e il pariruolo Luca Pellegrini tornato al Cagliari in prestito. A breve i due laterali difensivi potrebbero essere dunque seguiti da diversi compagni di squadra: su tutti Blaise Matuidi (per il quale è saltata la trattativa con il Monaco ma che ha numerosi estimatori in Germania), Mario Mandzukic (nel mirino del Bayern Monaco che non sembra però disposto a sborsare i 13 milioni richiesti dalla Juventus) e Daniele Rugani (richiesto dal Monaco e dalla Roma) che non sembrano rientrare nel nuovo progetto tecnico bianconero.

Sulla lista dei possibili partenti come anticipato anche il trequartista Paulo Dybala che, dopo aver “fatto” saltare le trattative con Manchester United prima e Tottenham poi, potrebbe rappresentare il colpo finale di mercato di Psg o Bayern Monaco o, in ultima ipotesi, finire all’Inter in uno scambio tra connazionali con il centravanti Mauro Icardi. Sembra più certa invece la permanenza del rientrante, dopo il prestito proprio al Chelsea di Sarri, Gonzalo Higuain che pare abbia convinto il suo ex tecnico a puntare nuovamente su di lui. Rimarranno a Torino fino a gennaio invece gli infortunati Mattia Perin e Marko Pjaca che saranno esclusi dalle liste Serie A e Champions League e saranno ceduti poi nella sessione di mercato invernale quando avranno concluso la riabilitazione.

Chiesa o Icardi: cosa manca alla rosa di Sarri?

Dopo aver sistemato le uscite la Juventus potrebbe mettere a segno un altro colpo per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Maurizio Sarri. A tal proposito sono soprattutto due i nomi su cui sta lavorando la squadra di mercato bianconera. Il primo è quello di Federico Chiesa (21) con il quale la Juventus ha da tempo raggiunto l’accordo con il calciatore (quinquennale da 5 milioni a stagione) ma non ancora con la Fiorentina del nuovo presidente Rocco Commisso che non intende assolutamente privarsi del pezzo più pregiato della sua rosa. L’altro è quello di Mauro Icardi (26) dell’Inter: al momento nessuna offerta è stata presentata alla società nerazzurra con i bianconeri che sembrano aspettare fine agosto per tentare di portare il centravanti argentino alla corte di Sarri a condizioni decisamente vantaggiose (e anche uno scambio in extremis con Paulo Dybala al momento non è da escludere).

Poco più di una suggestione al momento invece l’idea di provare a strappare al Psg il talento brasiliano Neymar (27) che, per stessa ammissione del ds Leonardo, sta trattando la cessione con Real Madrid e Barcellona che al momento sembrano nettamente avanti rispetto ai bianconeri.

Come giocherebbe oggi

4-3-3: Szczesny; DANILO, DE LIGT, Chiellini, Alex Sandro; RABIOT, Pjanic, RAMSEY; Cristiano Ronaldo, Higuain, Douglas Costa.