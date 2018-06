Aleksandr Golovin è stato un nome costante nelle notizie sulle trattative di calciomercato della Juventus delle ultime settimane. Il talentuoso centrocampista offensivo del CSKA Mosca e della nazionale russa è stato accostato a più riprese al club bianconero che ha provato a sondare il terreno senza però trovare l'accordo sulle cifre di una possibile operazione. Una situazione di stallo in cui, secondo la stampa spagnola, si sarebbe inserito di forza il Chelsea ad un passo dal chiudere per il classe 1996 con buona pace dei bianconeri, pronti a piazzare l'affondo per Milinkovic-Savic

Juventus-Golovin la situazione di calciomercato e il blitz del Chelsea

Le prestazioni di Golovin ai Mondiali (nonostante un leggero calo dopo l'exploit con l'Arabia Saudita) hanno fatto alzare l'asticella del CSKA, il club proprietario del cartellino del duttile calciatore. Ecco allora che le richieste dei russi si sono incentrate su una cifra vicina ai 25 milioni, considerata troppo alta dalla Juventus che si sarebbe fermata a quota 20 più bonus per 3 milioni. Ultima offerta quella della Vecchia Signora, che secondo quanto riportato da Sportmediaset non è intenzionata a partecipare ad aste. A questo punto dunque su Golovin è piombato il club londinese con un vero e proprio affondo che potrebbe portare alla fumata bianca.

Chelsea, nelle ultime notizie di calciomercato l'affondo per Golovin

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Chelsea avrebbe messo sul piatto 23 milioni di euro per Aleksandr Golovin, strappando un pre-accordo con il CSKA Mosca. Un affare dunque in discesa e favorito dagli ottimi rapporti tra il patron russo dei Blues Roman Abramovich e quello del club moscovita Evgenij Lennorovich Giner. Superata dunque la concorrenza della Juventus, che in realtà negli ultimi giorni aveva mollato la presa sul ragazzo, dopo aver presentato l'ultima offerta. Benestare all'operazione anche da parte di Maurizio Sarri che nelle prossime settimane dovrebbe ufficializzare il suo approdo ai Blues.

Juventus, nelle ultime sulle trattative di mercato l'addio a Golovin e il pressing per Milinkovic-Savic

Se l'accordo tra il Chelsea e il CSKA per Golovin dovesse essere confermato, allora la Juventus mollerebbe completamente la pista russa per concentrarsi esclusivamente sulla trattativa con la Lazio per Milinkovic-Savic. Quest'ultimo infatti diventerebbe un titolare inamovibile per Allegri, al contrario di un Golovin che sarebbe utile solo in chiave turnover soprattutto in un iniziale periodo di ambientamento al calcio italiano. Tra il dire e il fare però c'è di mezzo la Lazio e Lotito, pronto a chiedere per il suo gioiello una cifra di circa 120 milioni di euro. L'apertura di Milinkovic, a Mondiale finito per la Serbia, fa comunque ben sperare la Juve che intensificherà i contatti