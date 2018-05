Il modus operandi della Juventus sul mercato è noto da tempo. Rinforzare per l'immediato la squadra con acquisti mirati e di livello internazionale, anche al netto di cessioni big, ma anche investimenti su giovani talenti in ottica futura. L'ultimo colpo di questo tipo potrebbe arrivare dalla Spagna, e in particolare dalla Catalogna, visto che Marotta e Paratici hanno messo le mani su Pablo Moreno, ennesimo enfant prodige della Masia blaugrana.

Pablo Moreno nelle ultime notizie di calciomercato della Juventus. Le cifre dell'affare

A rivelare il tutto ci ha pensato la stampa spagnola e in particolare il quotidiano Sport. La Juventus è entrata in maniera decisa sul mercato per l'attaccante classe 2002 che ha le stigmate del potenziale top player. Un centravanti moderno, per il quale i bianconeri sarebbero pronti a versare nelle casse dei blaugrana i 3 milioni di euro della clausola rescissoria, con buona pace della dirigenza catalana e anche dell'Arsenal che aveva messo nel mirino il ragazzo e puntava sull'intercessione dello scout Raul Sanllehi che aveva lavorato per 14 anni con il Barcellona

Chi è Pablo Moreno, ruolo e caratteristiche tecniche

Classe 2002 dotato di un gran fisico che non gli impedisce di muoversi con grande agilità, Pablo Moreno ha doti e numeri da predestinato. Punto fermo, oltre che delle giovanili del Barça anche dell'Under 16 spagnola, il ragazzo ha doti tecniche notevoli e un fiuto per il gol impressionante. Se nelle ultime stagioni ha segnato gol a valanga, quasi 200, in passato si è messo in mostra anche sui campi di calcio italiani. Già perché Moreno partecipò con il Barcellona nel Memorial Varani riservato ai Giovanissimi, segnando la bellezza di 19 gol in 6 gare e conquistando il premio di miglior marcatore del torneo. 3 le reti rifilate alla Juventus che nel frattempo mise il suo nome nella lista dei possibili obiettivi futuri di mercato.

Il futuro di Moreno alla Juventus

In Spagna non hanno dubbi sul futuro del ragazzo che sarà bianconero. Cosa succederà a Pablo Moreno in caso di trasferimento alla Juventus? Impossibile ipotizzare per lui una permanenza in prima squadra. Moreno potrebbe anche essere aggregato con la formazione che affronterà preparazione estiva e tournée ma il suo futuro poi sarà nelle Giovanili, dove dovrà mettere nelle gambe minuti importanti, prima magari di un prestito sulla scia di quanto avvenuto per i tanti giovani bianconeri.