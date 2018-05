Un paio di ore di macchina evitando le buche più dure e da Genova sei a Torino. Mattia Perin è pronto a fare i bagagli e a caricarli in auto per trasferirsi nella città sabauda. Gigi Buffon dirà addio ufficialmente al calcio giocato a fine stagione e lascerà la porta a Wojciech Szczęsny, toccherà all'estremo difensore polacco raccogliere il testimone tra i pali ma non sarà il solo, considerato che la Juventus vuole in rosa portieri di livello tecnico, affidabili. E il 25enne numero uno del Grifone – nelle settimane scorse accostato anche al Napoli senza che i partenopei dessero seguito alla manifestazione d'interesse – è il profilo adatto alle esigenze dei bianconeri come chiarito dallo stesso ad, Marotta, in questi giorni.

Nessun timore della concorrenza. l'ex della Roma farà un passo in avanti nella scala gerarchica e verrà promosso titolare dopo ‘aver guardato le spalle' al capitano finora, a Perin il compito di ritagliarsi un ruolo da protagonista (e non solo da comparsa) nella squadra che in Italia ha stabilito il proprio dominio e in Europa può permettersi di fissare negli occhi – muso a muso – anche avversari molto forti come Real Madrid o Barcellona.

Tutto fatto? Non ancora, manca l'accordo tra club sulle cifre. C'è il sì del calciatore al trasferimento adesso serve che le società trovino l'intesa giusta sul prezzo da pagare. Perin ha il contratto in scadenza nel 2019 e, nonostante abbia patito due infortuni abbastanza gravi alle ginocchia, resta un giocatore di talento e pronto a spiccare il volo. E' anche per questa ragione che il Genoa chiede 20 milioni per lasciarlo partire mentre da Torino hanno fissato l'asticella a quota 12 milioni.

Distanza incolmabile? Niente affatto poiché c'è un presupposto essenziale: ovvero, la volontà del calciatore di accettare una sfida stimolante per la propria carriera nel solco della tradizione. "Ho iniziato a fare il portiere vedendo le sue parate", ha ammesso nei giorni scorsi Perin, parlando in maniera entusiasta di Gigi Buffon che gli ha fatto da modello. Un paio di ore di macchina e la nuova avventura può cominciare.