Calciomercato Juventus, le ultimissime su Aaron Ramsey: firma dopo la Supercoppa Italiana

Aaron Ramsey diventerà un calciatore della Juventus la settimana prossima. Il centrocampista gallese dell’Arsenal firmerà con il club bianconero dopo la sfida valida per la Supercoppa Italiana contro il Milan, in programma il prossimo 16 gennaio: l’entourage del gallese si incontrerà con i vertici della squadra campione d’Italia in carica per mettere nero su bianco il contratto che lo legherà alla Vecchia Signora per i prossimi 5 anni.