La partenza di José Mourinho potrebbe anche non essere l'ultima in casa United. In gennaio e nella prossima estate, Manchester sarà probabilmente al centro delle trattative con diversi giocatori pronti a trasferirsi all'estero: Italia compresa. Le ultime notizie di mercato che rimbalzano dall'Inghilterra, parlano infatti di un interessamento della Juventus nei confronti di Romelu Lukaku: 25enne attaccante belga, caduto in disgrazia nell'ultimo periodo con Mourinho e poco considerato dal nuovo manager Solskjaer.

Come riferito dal tabloid "The Sun", il club bianconero sarebbe dunque in pole position per acquistare il giocatore dei Red Devils: arrivato all'Old Trafford nell'estate del 2017 per 85 milioni di euro. Ritenuto il nuovo possibile Mandzukic dalla dirigenza campione d'Italia, Lukaku è vincolato da un contratto fino al 2022 (con ingaggio da quasi 11,8 milioni di euro a stagione) e ha un valore che oscilla tra i 75 e gli 85 mln.

Lukaku sorride alla Juventus

Già vicino a vestire il bianconero ai tempi dell'Everton, il belga non ha tra l'altro mai nascosto la sua simpatia per la vecchia signora del calcio italiano: "La Juventus è senza dubbio una delle 2-3 squadre più forti – dichiarò Lukaku, a margine della sfida in Champions con Chiellini e compagni – Ha un ottimo allenatore in panchina e calciatori straordinari in ogni reparto. Un mio futuro in Serie A? Perché no, lo spero".

Nonostante abbia ripreso a segnare nei recenti match con Southampton e Fulham, Lukaku non è però ancora riuscito a confermare l'ottima prima stagione con lo United conclusa con 27 reti complessive. Dopo le due doppiette ai Mondiali di Russia, l'attaccante è infatti entrato in crisi con l'inizio della Premier League di quest'anno: campionato che aveva comunque cominciato bene con 4 gol nelle prime 5 partite.