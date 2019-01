Nelle ultime notizie di calciomercato della Juventus non c'è solo Aaron Ramsey, ma anche la stellina portoghese Francisco Trincão. Già nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato del forte interesse dei bianconeri per un ragazzo che in patria viene considerato addirittura uno dei possibili eredi di Cristiano Ronaldo. La Juve è tornata alla carica per il duttile esterno offensivo classe 1999 approfittando dei Globe Soccer Awards per affrontare il discorso relativo ad una possibile trattativa per Trincão con il suo agente Jorge Mendes (lo stesso di CR7

Chi è Francisco Trincão, il nuovo Cristiano Ronaldo che fa sognare la Juventus sul mercato

Esterno offensivo o attaccante, non fa differenza per Francisco Trincão, astro nascente del calcio portoghese. Il classe 1999 si è messo in mostra in occasione dell'Europeo Under 19 della scorsa estate, vinto dalla rappresentativa lusitana battendo proprio l'Italia in finale. Numeri importanti per il ragazzo, che pur avendo giocato solo due gare con la prima squadra dello Sporting Braga, si è imposto a livello giovanile, dimostrando di avere margini di miglioramenti notevoli. Duttile, veloce, tecnico e con un fiuto del gol importante, in patria viene considerato il nuovo Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, le ultime notizie su Francisco Trincão

Secondo quanto riportato da Sky Sport, in occasione dei Globe Soccer Awards di Dubai, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha avviato i contatti con l'agente di Francisco Trincão Jorge Mendes. Quest'ultimo ha un legame molto forte con la società bianconera, consolidatosi dopo l'affare Cristiano Ronaldo pezzo pregiato della sua scuderia. Le ultime notizie di calciomercato raccontano della volontà della Juve di provare a piazzare l'affondo già in occasione della finestra di trattative invernale, anche per bruciare la concorrenza di un altro club italiano molto interessato a Trincão, ovvero l'Inter del nuovo uomo-mercato (ex Juve) Beppe Marotta

L'offerta della Juventus per Francisco Trincão, le cifre della trattativa

A tal proposito i bianconeri per sbaragliare la concorrenza di calciomercato per Francisco Trincão sembrano essere intenzionati a mettere sul piatto un'offerta di 15 milioni di euro, per un prestito da 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 13. Basteranno per convincere Mendes e Francisco Trincão? Filtra ottimismo, anche se il mercato spesso e volentieri regala colpi di scena. Con il giovane esterno, la Juve disporrebbe del terzo portoghese nella propria rosa, con la possibilità del classe 1999 di crescere al fianco di Cristiano Ronaldo e Cancelo