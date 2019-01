Beppe Marotta è stato chiaro, così come Luciano Spalletti: Ivan Perisic è libero di andare laddove più desidera, ma lo farà solamente alle regole della società che deve preservare l'investimento fatto e tutelare la propria immagine sportiva e non. L'Arsenal sta richiedendolo con insistenza e il giocatore avrebbe chiesto la cessione. Queste le ultime conferme di un matrimonio che era scricchiolato già un'estate fa per poi rientrare a cavallo della finale in Russia dove le quotazioni del centrocampista si erano rialzate troppo per chiunque.

Perché Perisic è ancora dell'Inter

Oggi, l'Inter e Perisic sono separati in casa e entro giovedì 31 gennaio, deadline del calciomercato invernale si dovrà riuscire a far quadrare il cerchio. C'è tutto perché l'affare vada in porto. La valutazione è stata data (40/45 milioni), anche per il prestito tra i nerazzurri e Gunners non c'è frizione (4-5 milioni di prestito oneroso). Il nodo è il riscatto: a Londra chiedono il diritto, a Milano pretendono l'obbligo a giugno o dopo il raggiungimento di un numero prestabilito di presenze.

Indiscrezioni e rumors: a Londra sicuri del sì

Mentre si tratta per accontentare tutti – restare in nerazzurro a questo punto pare difficilissimo e soprattutto deleterio per tutti, Arsenal compreso che cerca un giocatore dal profilo di Perisic al giusto prezzo – continuano a circolare rumors e indiscrezioni. Da Londra sono convinti che la situazione si snodi nelle prossime ore anche perché il giocatore avrebbe dato la propria parola, con Emery pronto a dargli una maglia da titolare. Sui social l'argomento impazza e tra i tanti post è apparso anche un ‘like' sospetto.

L'indizio social da parte di Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang, che guida l'attacco dei Gunners, gradirebbe particolarmente l’eventuale arrivo di Perisic. La dimostrazione arriva direttamente dai social, dove l’attaccante del Gabon ha lasciato un ‘like' su un post dell’emittente AFTV Media, che metteva in risalto la notizia secondo cui il giocatore dell’Inter avrebbe chiesto la cessione. Un elemento che non è passato inosservato ai tanti tifosi nerazzurri e londinesi.