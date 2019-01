Mesut Ozil all'Inter. Un'idea pazza ma che sta prendendo piede per il mercato di gennaio: difficile che si realizzi ma nei prossimi giorni si potrà comprendere se i margini per un blitz decisivo ci siano o meno. Il profilo, ovviamente è di primo piano, il giocatore piace a metà Europa e anche in nerazzurro diverrebbe sicuro titolare con Spalletti.

Sarebbe anche un ritorno di fiamma perché l'Inter sta guardando ai top player europei con costanza e perseveranza. Anche sull'ex Real c'è da tempo interesse ma nelle ultime ore è apparso un indizio ulteriore: su Mesut Ozil all'Inter ci credono anche i bookmaker visto che sono crollate le quote di un approdo in nerazzurro già entro fine gennaio. Le quote sono crollate tanto che in questo periodo è più facile che Ozil parta dall'Inghilterra piuttosto che resti in Premier League.

I problemi economici dell'Arsenal

Di solito Oltremanica si tengono in grandissima considerazione le lavagne degli scommettitori che il più delle volte azzeccano pronostici sulla carta impensabili. L'Arsenal non naviga in buone acque e i problemi economici sono oramai da tempo dichiarati. Il club londinese soprattutto per questo motivo potrebbe anche lasciarlo partire in prestito seppur contribuendo per metà all'ingaggio favorendo l'approdo in nerazzurro. Secondo il Mirror non sono al momento pervenute offerte concrete, solo l'interesse di un club cinese e dell'Inter che starebbe alla finestra.

Quanto costa Ozil e quanto guadagna

Il problema per le società italiane, infatti resta sempre quello economico: Ozil prende circa 18 milioni di euro all'anno, quindi per sei mesi l'Inter spenderebbe circa 9 milioni pieni, ma con il supporto dei Gunners scenderebbe a circa 4,5 milioni. L'Arsenal non vive un buon momento economico e il giocatore è entrato nell'ottica di lasciarlo partire entro fine mese giusto per il mercato d'entrata nerazzurro.