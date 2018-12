Aaron Ramsey, 28 anni, in scadenza di contratto con l'Arsenal. E' il nome nuovo che prende quota nelle ultime notizie di calciomercato sulle trattative che nella sessione invernale di gennaio vedranno protagonista l'Inter e il neo dirigente, Giuseppe Marotta. Luka Modric è un'opzione suggestiva, la pista che porta al centrocampista gallese invece sembra più praticabile considerati i costi più contenuti dell'operazione. Da quando l'entourage del gallese ha fatto sapere che non ci sarebbe stato rinnovo del contratto coi Gunners sono state tante le voci sul futuro del calciatore: Liverpool e Manchester United in Inghilterra, Bayern Monaco in Germania, la stessa Juventus fanno parte del novero degli estimatori pronti ad affondare il colpo per convincere calciatore e agenti.

Valore di mercato e stipendio, quanto costa Ramsey

Quanto vale oggi Aaron Ramsey? Secondo la quotazione indicata da Transfermarkt è di 40 milioni di euro ma per prendere il gallese ne occorrono molti di meno. A giugno può addirittura arrivare a parametro zero, per averlo a gennaio (come rinforzo atteso da Spalletti per essere più competitivi, in Italia come in Europa League) invece servirà versare una sorta di indennizzo ai londinesi per lasciar partire il giocatore in anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto (giugno 2019). Quanto guadagna il centrocampista dell'Arsenal? Lo stipendio attuale è molto alto: circa 7 milioni di euro, nessuno all'Inter percepisce una somma del genere. Nemmeno Mauro Icardi, che al momento sta discutendo i termini del rinnovo. Sarà necessario trovare la formula giusta, mettere sul piatto una proposta abbastanza allettante da tenere a bada la concorrenza, compresa quella del Milan che ha in Gazidis (ex uomo chiave dei Gunners) uno dei possibili sponsor.

Dove può giocare Ramsey nell'Inter

Aaron Ramsey è un centrale di centrocampo ma sa disimpegnarsi anche nel ruolo di trequartista oppure di esterno a destra. E' alto 182 cm, calcia sia di destro sia di sinistro. Con l'arrivo di Emery è scalato nelle gerarchie di squadra: adesso è considerato essenzialmente una riserva rispetto all’ex della Sampdoria, Torreira, e a Xhaka. Di qui la decisione di riporre nel cassetto la maglia dell'Arsenal che indossa dal 2011, quando lo prelevò dal Cardiff per 6 milioni di euro.