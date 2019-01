Sono ore cocenti sotto la Madonnina nerazzurra: in casa Inter la mancanza di risultati positivi ha aumentato lo stato d'allerta per il presente e per il futuro. Se la la panchina di Spalletti è tornata a ballare, ma per l'estate, da subito ci potrebbero essere rivoluzioni poco silenziose targate Marotta, il nuovo ad che porrà fine al giro di voci sempre più assordanti su un eventuale manipolo di giocatori in rivolta.

Una quiete apparente che annuncia tempesta e l'ex dirigente bianconero è alla sua prima vera prova del fuoco: compiere le scelte vincenti nelle prossime 48 ore per ridare la serenità ad un ambiente che sta lottando con le unghie e con i denti per mantenere la zona Champions provando a ridurre ai minimi termini l'atavico malessere di una concentrazione altamente altalenante.

Giorni di mercato caldi per Marotta

Perisic, Vecino, Miranda, Candreva, Gagliardini. Sarebbero i componenti di un gruppo di giocatori delusi e infastiditi della poca considerazione all'interno della gestione Spalletti, senza dimenticare il problema Icardi faro e fiore all'occhiello un po' appassito. Da cinque partite non segna e l'ultimo centro è stato realizzato su rigore. Un po' poco per un Capitano chiamato alla pugna.

Tutti gli scontenti nerazzurri

Miranda, il Monaco insiste

Al di là dell'argentino, il cui futuro sembra comunque archiviato con un confronto a cuore freddo tra il club e la moglie procuratrice Wanda Nara, i grattacapi per Marotta non mancano. C'è lo scontento centrale difensivo Miranda, che preme per andarsene ed è tentato dal Monaco che offrirebbe una maglia da titolare da subito.

Candreva verso la Cina, Gagliardini idea Toro

C'è anche l'esterno offensivo Candreva che vuole più spazio e non disdegnerebbe un futuro cinese dove andrebbe a chiudere una dignitosa carriera pensando al futuro con il portafogli più pieno. Senza scordare Gagliardini per il quale si erano fatti avanti il Torino e la Fiorentina, interessate all'ex Atalanta già per gennaio.

Critiche a Vecino, verso l'estero

In ultimo, anche l'ex viola Vecino che gioca con alternanza nelle scelte di Spalletti e che è finito nel mirino della critica, con richieste provenienti dall'estero.