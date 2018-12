Si sta parlando tanto del ritorno di Gabriel Barbosa, al secolo Gabigol, in Italia ma sembra che il suo futuro non sarà in Italia. Ci sarebbero diverse squadre interessate al brasiliano e rumors inglesi parlano di contatti avviati per portare il calciatore del Santos in Premier League. L'Inter è sempre proprietaria del cartellino del calciatore ma dopo la fine del prestito al club di San Paolo difficilmente Gabigol resterà in Brasile: a lui sarebbero interessati il West Ham e altri due club. Gli Hammers, però, sono quelli che fanno più sul serio e quanto riporta Gianluca Di Marzio ci sono già in corso dei contatti tra il club nerazzurro e quello di Londra.

Il bilancio di Gabigol

Nella sua esperienza all'Inter, Gabigol ha collezionato 9 presenze in Serie A, condite da un gol, e una presenza in Coppa Italia. L'anno dopo venne mandato in prestito al Benfica ma in Portogallo il brasiliano è sceso in campo una sola volta e conta due presenze in Champions League. Dal gennaio 2018, quando si è deciso a trovare in Brasile, Gabigol ha ritrovato la sua vena realizzativa con la maglia del Santos e ha messo a segno un totale di 27 reti in 53 partite. A quanto pare si tratta di una media che ha alcuni club che lo stavano osservando e sembrerebbe molto convincente per conquistare la Premier League.

in foto: La scheda di Gabriel barbosa. (transfermarkt.it)

Gabigol pedina per arrivare a Lincoln

Intanto dal Brasile fanno sapere che il Flamengo sta cercando di intavolare una trattativa con l’Inter per acquistare Gabigol a titolo definitivo, con una valutazione intorno ai 22 milioni di euro. I nerazzurri seguono con attenzione questa pista, anche perché nell’operazione potrebbe entrare anche la nuova stellina del club di Rio de Janeiro, il diciottenne Lincoln. Nella trattativa potrebbe finire anche Miranda, orientato a tornare in patria ma che Luciano Spalletti non si farà sfuggire prima di aver trovato un sostituto.