Alla fine avrebbe vinto la linea della continuità che prevedeva un nuovo prestito per Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, di rientro dal Santos ma che l'Inter non avrebbe alcuna intenzione di reintegrare in rosa. Malgrado le richieste del giocatore e le dichiarazioni di buona volontà da parte del brasiliano, nel gruppo di Spalletti non sarà inserito l'attaccante verdeoro. Che dovrebbe concludere il suo contratto con i nerazzurri ancora con un nuovo prestito: al Flamengo.

La scelta della società nerazzurra è chiara: le chance Gabigol le ha avute in maglia nerazzurra ma non le ha sapute sfruttare e così prima è finito al Benfica, poi al Santos e ora molto probabilmente al Flamengo. Una delusione, tecnica ed economica, dalla quale Suning vuole allontanarsi il più possibile e il prima possibile. La speranza è che ripeta le ottime prestazioni viste al Santos e a giugno possa essere venduto in via definitiva con un buon prezzo di mercato.

Un flop da 60 milioni. Quando venne prelevato dal Santos, Gabirel Barbosa era considerato un astro nascente del Brasile, alla stregua di Neymar, quasi un nuovo Fenomeno del quale stava seguendo le orme, vestendo il nerazzurro e trovando il primo gol in Serie A contro il Bologna, come era accaduto già a R9, il Fenomeno. Poi, il black-out totale: pochissimi minuti giocati, tante delusioni, incomprensioni con i vari allenatori fino alla cessione in prestito. Il tutto per un investimento-fallimento da 60 milioni di euro complessivi.

Niente Premier, di nuovo Brasile. L'alternativa concreta era di passare in Premier League, al West Ham, unico club a farsi avanti in modo concreto con l'Inter in Europa. Per il resto, tabula rasa, ad eccezione del Flamengo, club brasiliano, Paese in cui Gabriel Barbosa gode di una incondizionata stima e fiducia. Proprio la società sudamericana ha rotto gli indugi e ha chiesto ufficialmente il giocatore, per un prestito secco fino a fine stagione. E l'Inter ha dato il proprio benestare.