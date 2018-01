Finalmente l'Inter si è mossa in modo concreto sul mercato di gennaio. La scelta principale è stata quella di irrobustire la difesa davanti ad Handanovic con un nuovo centrale di qualità ed esperienza. Almeno sulla carta, perché poi il giudizio finale lo darà solamente il campo da gioco. Lisandro Lopez però al momento è stato ricevuto col sorriso sulle labbra e parole d'elogio da parte del tecnico Spalletti e dai suoi nuovi compagni d'avventura. Tra cui il neo arrivato Milan Skriniar.

I complimenti a Lisandro Lopez.

Le visite mediche sono andate a buon fine, Lisandro Lopez non è più un giocatore del Benfica ma è nerazzurro per la contentezza di Spalletti che aveva richiesto un nuovo centrale. Puntualmente arrivato in nerazzurro. Un colpo importante che ridà fiducia anche agli altri difensori interisti che hanno forzato i tempi riposando poco per una rosa un po' corta. Come per Skriniar

"Lisandro Lopez? Ci aiuterà tanto, siamo pochi in difesa e un uomo in più è sicuramente meglio per noi: con il suo arrivo saremo ancora più forti. Il rischio del mercato lo sappiamo ci si può distrarre ma i giocatori che sono qui vogliono giocare per l'Inter e dare tutto per questa squadra: nessuno pensa ad andare via.

La voglia di migliorarsi.

Il difensore nerazzurro ha parlato poi del fatto che l'interesse di altri club non lo distoglie dai suoi obiettivi, concentrato a meritarsi il posto da titolare in un club dove la concorrenza è agguerrita più che mai

Io sono da poco tempo qui e sono concentrato solo sul mio lavoro: penso solo ad allenarmi e a giocare. Il mio obiettivo per questa stagione? Quello di tornare in Champions League. Il mio personale è quello di giocare più partite possibili e aiutare la squadra

Obiettivo battere la Roma.

Ciò che di buono è stato fatto ad inizio stagione ha rischiato di essere compromesso con gli ultimi negativi risultati in Coppa Italia e in campionato. Scivoloni che hanno frenato l'entusiasmo e le ambizioni ma non la voglia di migliorarsi