L'Inter procede a gestire un mercato all'insegna del rinnovamento. Luciano Spalletti è il punto fermo, la boa attorno al quale virare e prendere la rotta verso la Champions League e ritornare a confermarsi anche in campionato. Compiti delicati, difficili, ma non impossibili perché Suning continua a mostrarsi proprietario con le idee chiare e senza compromessi.

L'approdo nella massima competizione europea era la condizione necessaria per respirare economicamente e così sta avvenendo. Il Fair Play entro il 30 giugno verrà soddisfatto, intanto si tessono le trame per chiudere i colpi che più interessano spendendo il meno – o il giusto.

I colpi già assestati

In questo senso rientrano i colpi di Asamoah e de Vrij a parametro zero e di Lautaro Martinez subito ingaggiato senza perdere tempo. E anche gli interessamenti verso altri giovani che militano in squadre italiane e in giro per il mondo. Da Chiesa a Verdi (sfumato all'ultimo per il ritorno del Napoli), fino all'ultimo ragazzo individuato: Malcom.

Il nuovo Douglas

L'esterno brasiliano ha accettato la proposta nerazzurra: un contratto di 5 anni con uno stipendio di 2,5 milioni di euro più bonus a stagione. Ora bisognerà trovare l'intesa con il Bordeaux e battere la concorrenza del Liverpool. Ma l'Inter è molto ottimista, per l'arrivo di Malcom a Milano considerato da tutti una sorta di ‘nuovo Douglas Costa'.

Le altre scelte di Spalletti

Ma ci sono anche altre priorità dettate da Spalletti. Servono anche un terzino destro, un’ala pura, un trequartista. Sul terzino non c’è grande fretta, si valutano diverse candidature (nella speranza ultima di trattenere Cancelo). Per il resto, il tecnico ha proposto una prima lista: Dembélé, Nainggolan e Chiesa come primissime scelte.

Per Chiesa 50 milioni

Per il viola, c'è la spietata concorrenza di Juve e Napoli che stanno accelerando per convincere il ragazzo entro il 30 giugno, mentre l'Inter dovrà attendere il 1 luglio, giorno successivo al pagamento verso l'Uefa per ottemperare alle richieste del Fair Play. L’Inter sta preparando una controffensiva da circa 55-60 milioni tra contanti ed eventuali contropartite. Ma il tempo è contro i nerazzurri.

Dembèlè e Nainggolan nel mirino

Infine, gli altri due nomi: per Dembélé sono stati già avviati i contatti con il Tottenham per il centrocampista belga, che ha un contratto in scadenza nel 2019. E' esperto, capace, fisicamente pronto ma gli Spurs non vogliono fare sconti a nessuno. Mentre per quanto riguarda Nainggolan tutto dipende dalle strategie in uscita della Roma, dove il meno incedibile appare Strootman – altro pallino di Spalletti – che però ha una clausola da 32 milioni.