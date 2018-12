Non ci credevo fino in fondo, ma allo stesso tempo non vedevo perché non sognare.

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, non ha negato che in estate ha provato a portare Luka Modric in nerazzurro. In un'intervista rilasciata a Sky Sport che andrà in onda domenica 30 dicembre, il dirigente del club meneghino ha svelato alcune fasi della trattativa con i procuratori del centrocampista croato del Real Madrid che da poco ha vinto anche il Pallone d'Oro 2018:

Io mi limitai a dire ‘Signori, noi siamo qua. Se è vero che quello che dite è realizzabile parlatene con il Real Madrid e fateci sapere'. Noi non ci siamo sentiti neanche di iniziare una trattativa perché sapevamo quelle che erano le nostre possibilità.

Nell'anticipazione dell'intervista Ausilio trapela come l'intenzione di portare il numero 10 della Casa Blanca e della nazionale croata sia ancora intatta:

Se quella relativa al croato può tornare buona come ipotesi per il futuro o se ormai si tratta di un sogno finito? Parliamo di giocatori così importanti, con così tanta qualità…Oggi nel calcio non puoi mai dire mai a niente.

Su Zaniolo: Lo abbiamo sacrificato per vincere

Nella stessa intervista il ds dell'Inter Piero Ausilio ha racconta la trattativa della scorsa estate condotta con la Roma, che ha previsto l'approdo di Radja Nainggolan a Milano in cambio di Nicolò Zaniolo, Davide Santon e conguaglio economico in favore dei capitolini. Il dirigente ha fatto capire come la cessione del giovane centrocampista sia arrivata a malincuore ma che nei piani tecnici c'era bisogno di un calciatore pronto:

Mi auguro che tra qualche anno parleremo di Zaniolo come di Bonucci. Per prendere Nainggolan e vincere qualcosa abbiamo sacrificato un ragazzo di prospettiva.

Monchi: L'Inter non voleva vendere Zaniolo, mica sono scemi

Sempre su Sky è stato intervistato sullo stesso argomento il direttore sportivo della Roma, Monchi, che ha ricordato i giorni della trattativa con l’Inter: