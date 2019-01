Sembrava potesse esser una sessione di mercato non proprio di primo piano per l'Inter ma sembra che la squadra nerazzurra sia vicinissima a chiudere un grande colpo per giugno: si tratta di Diego Godin dell'Atletico Madrid. Dopo nove stagioni nella Liga, il difensore centrale uruguagio potrebbe cambiare aria e lasciare la Spagna. Godin, che ha vinto otto titoli tra campionato e Europa, è in scadenza di contratto e potrebbe essere intenzionato a cominciare una nuova avventura in un nuovo campionato. Si tratta di un'operazione che il club milanese sta cercando di puntellare in queste ore e sarebbe un colpo molto importante per la società del presidente Steven Zhang. La notizia è stata riportata da Gianluca Di Marzio a Calciomercato-L'Originale su Sky, secondo cui mancherebbero solo alcuni dettagli perché il giocatore ha già dato l’ok al trasferimento: per lui sarebbe pronto un contratto di due anni con opzione per il terzo. Il colpo arriva con l’ok proprio di Spalletti e mancherebbero pochissimi dettagli per l’ufficialità.

Godin è uno simboli dell’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone e del "cholismo" ma non ha rinnovato il contratto ed essendo a fine contratto può lasciare la Spagna a giugno. La squadra nerazzurra si sta inserendo alla perfezione nel mercato dei parametri zero e quella di Godin può essere una prima risposta all'arrivo di Aaron Ramsey alla Juventus.

Dopo Asamoah e de Vrij arriva Godin?

Piero Ausilio da qualche anno sta lavorando in questo modo, mettendo a segno colpi a parametro zero nel mese di gennaio, ma i frutti di questa metodologia sono arrivati soprattutto lo scorso anno, quando in questo periodo, chiuse i colpi di Asamoah Kwawdo e Stefan de Vrij in scadenza con Juventus e Lazio. Ottimi giocatori che sono diventati titolari inamovibili nello scacchiere di Luciano Spalletti. Sarà così anche per Godin?

La scheda di Diego Godin. (transfermarkt.it)