Arrivano voci di mercato dalla Spagna che riguardano Lautaro Martinez. L'attaccante argentino dell'Inter sarebbe finito nel mirino del Betis, che vorrebbe rinforzare la sua scuderia di punte con l'ex Racing. L'attaccante nerazzurro non è in vendita e difficilmente la squadra di Luciano Spalletti si priverà del giovane talento di Bahía Blanca. La società spagnola vorrebbe ottenere un prestito fino a giugno per risolvere i suoi problemi del reparto offensivo ma è davvero poco credibile pensare che l'Inter si privi di Lautaro.

Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente del club di Verdiblanco, avrebbe già avviato contatti con l'Inter, secondo quanto afferma TyC Sports, ma difficilmente il club nerazzurro si priverà dell'attaccante arrivato quest'anno a Milano. Oltretutto, il Betis dovrebbe prima cedere uno dei suoi attaccanti e liberare anche un posto da extra-comunitario per poter cartellinare Lautaro e questo complica il tutto.

Dopo la gara persa nel finale contro il Real Madrid, Quique Setién ha assicurato che la sua priorità è avere un attaccante che possa garantire più goal alla squadra. Sergio Leon è partenza vista la poca fiducia che ripone in lui l'allenatore e l'interesse del Valencia potrebbe accelerare la trattativa in uscita nelle prossime ore. Le difficoltà per portare a casa un accordo con Lautaro Martínez e l'Inter sono evidenti e quindi ci sono altre opzioni ancora sul tavolo come, ad esempio, quella di Lucas Pérez del West Ham. L'attaccante spagnolo ha messo insieme 1e presenze con gli Hammers e ha totalizzato 4 reti in questa stagione e sarebbe disposto ad aspettato fino all'ultimo momento per provare a mettere nero su bianco il suo trasferimento in Spagna nelle migliori condizioni possibili.