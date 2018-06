Il conto alla rovescia per il trasferimento di Radja Nainggolan all'Inter è già cominciato. Le ultime notizie relative all'affare di mercato tra il club di Suning e la Roma, parlano di un'intesa ormai trovata e del giocatore che sarebbe pronto a traslocare nel capoluogo lombardo dove avrebbe già cominciato a cercare casa. Parole ufficiali ancora non ce ne sono, anche se quel presunto "Ci vediamo a Milano" pronunciato a Trigoria dal centrocampista belga vale a questo punto più di una conferma.

Le voci circolate nelle ultime ore hanno però indispettito il giocatore, che ha risposto in modo netto ad un messaggio postato sul profilo Instagram di "Asromadaily". Sotto ad una sua foto e ad una didascalia che dava per "quasi certo" il suo passaggio in nerazzurro, grazie anche all'arrivo di Javier Pastore, Nainggolan ha postato un messaggio semplice quanto efficace: "Cazzate".

I dettagli dell'operazione

Al di là dei "rumors", delle parole dette e non dette, di indiscrezioni e risposte stizzite, Radja Nainggolan è ad un passo dalla sua quarta maglia italiana dopo quelle di Piacenza, Cagliari e Roma. L'operazione di mercato, che per motivi strettamente finanziari verrà chiusa a luglio, dovrebbe aggirarsi intorno ai 32/33 milioni di euro. L'Inter verserà nelle casse giallorosse circa 21 milioni, e provvederà a girare al club di James Pallotta alcune contropartite tecniche prelevate dalla formazione Primavera che ha recentemente vinto lo Scudetto.

Nella trattativa dovrebbe dunque rientrare il diciottenne trequartista Nicolò Zaniolo, forse la punta Andrea Pinamonti (giocatore già aggregato alla prima squadra e seguito con attenzione anche da altre società italiane) e uno tra i centrocampisti Emmers, Pompetti e Rada. Il contratto che Nainggolan firmerà sarà di quattro anni, con un ingaggio vicino a quello che percepisce in questo momento: 4 milioni più bonus. Il suo nuovo numero di maglia potrebbe essere la 18 (già usata nel Belgio) o la 22.