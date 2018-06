Il Flaco torna in Italia. Javier Pastore, 29 anni, l'aveva lasciata nell'estate del 2011 quando il Palermo (14 gol dal 2009) lo lasciò partire verso Parigi e mise in tasca 42 milioni di euro. Un vero affare per tutti: per il club rosanero, che realizzò una notevole plusvalenza (+35 milioni, rispetto ai 7 pagati all'Huracan); per il calciatore che al Psg ha guadagnato uno stipendio da 8 milioni e rotti a stagione. La sua avventura in Francia è agli sgoccioli: l'argentino ha un contratto fino al 2019 ma – anzitutto per questioni di fairplay finanziario – è in cima alla lista delle cessioni da effettuare nelle prossime settimane. Dove andrà? Le ultime notizie di calciomercato danno il sudamericano vicino alla Roma: molto più di una semplice voce ma una trattativa ben avviata e giunta alla fase degli accordi economici.

Intesa economica sullo stipendio. Niente Inghilterra (il West Ham s'era messo sulle sue tracce), a meno di cambi di rotta Pastore atterrerà a Fiumicino nelle prossime. E’ stata raggiunta l’intesa fra il direttore sportivo dei giallorossi, Monchi, e l’agente Marcelo Simonian in base a un contratto triennale che non potrà mantenere gli stessi livelli del Psg ma garantirà al calciatore un ingaggio da circa 3.5 milioni a stagione più bonus che alzeranno la cifra fino a 4.

in foto: La scheda di Javier Pastore (fonte whoscored.com)

La trattativa con il Paris Saint-Germain. Secondo Transfermarkt il valore di mercato di Pastore è di 15 milioni di euro: l'argentino ha ancora un anno di contratto (scade nel 2019) e il club chiede una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro per cederlo. Somma trattabile, con i giallorossi convinti di poter usufruire di un piccolo sconto contenendo l'investimento fino al massimo di 18 milioni.

Come può giocare Pastore nella Roma. L'arrivo del Flaco è considerato alternativo alla partenza di Radja Nainggolan, destinato al trasferimento all'Inter dove ritroverà Luciano Spalletti. Due profili tattici differenti, due strutture fisiche diverse ma per le proprie caratteristiche l'argentino può essere schierato sia in un modulo molto offensivo (4-3-3) sia come trequartista alle spalle della punta nel 4-2-3-1.