Le ultime notizie di calciomercato riguardano ancora una volta Inter e Roma, letteralmente scatenate in questa fase iniziale del calciomercato. I due club già protagonisti della trattativa Nainggolan, potrebbero ritrovarsi a trattare anche il futuro di Alessandro Florenzi, pallino di Luciano Spalletti che sogna di portarlo in nerazzurro. La società nerazzurra prossima alla chiusura dell'operazione Politano vuole provare ad inserirsi nelle difficoltà del rinnovo di Florenzi con i capitolini, per provare così a colmare la lacuna sulla corsia destra lasciata dall'addio di Cancelo.

Alessandro Florenzi nelle ultime notizie sulle trattative di calciomercato dell'Inter

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l'Inter è pronta a fare un tentativo di mercato per Alessandro Florenzi. Quest'ultimo ha un contratto in scadenza con la Roma nel 2019 e l'accordo sul rinnovo non è ancora arrivato. Una situazione che ovviamente è finita nel mirino dei nerazzurri, intenzionati ad assecondare le richieste di Luciano Spalletti che conosce bene l'esterno destro avendolo allenato (nonostante gli infortuni del ragazzo), nella sua esperienza bis nella Capitale. In caso di fumata nera nelle operazioni tra Florenzi e la Roma, l'Inter è pronta a non farsi trovare impreparata.

Florenzi, il piano di calciomercato dell'Inter e le possibile cifre dell'offerta alla Roma

Al momento è difficile pensare ad una Roma che possa cedere oltre a Nainggolan, anche un altro giocatore importante alla diretta concorrente nerazzurra. In caso di mancato rinnovo però la pista Inter è tutt'altro che campata in aria, anche perché bisognerebbe scongiurare il rischio di perdere il laterale a zero nella prossima estate. La società milanese per Florenzi potrebbe mettere sul piatto una cifra di circa 20 milioni (con possibile accordo sulle modalità di pagamento), convincendo il nazionale azzurro con un contratto quinquennale a 4 milioni di euro a stagione, uno in più di quanto garantitogli dalla Roma per il futuro.

Perché l'Inter vuole Florenzi sul mercato e i possibili sostituti alla Roma

Dopo l'addio a Cancelo, l'Inter vuole colmare la lacuna sulla corsia destra e Florenzi graditissimo a Spalletti farebbe comodo ai nerazzurri. Con la sua partenza, la Roma dovrebbe trovare una valida alternativa, con Bruno Peres sul piede di partenza, Santon che potrebbe essere adattato e Karsdorp che rappresenta un'incognita dopo l'infortunio I nomi giusti per il futuro potrebbero essere quelli, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, di Aleix Vidal del Barcellona (valutazione inferiore ai 10 milioni di euro) o di Pavel Kaderàbek dell'Hoffenheim che rappresenterebbe una scommessa.