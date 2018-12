Dopo tante voci di mercato che lo volevano nuovamente in Italia, ecco che oggi pomeriggio è stata ufficializzata la nuova squadra di Hernanes: il Profeta torna a casa e giocherà nuovamente nel San Paolo. Dopo l’esperienza in Cina, l'ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus farà finalmente ritorno in Brasile e questa nuova ripartenza con il Tricolor Paulista, club che lo ha cresciuto e lanciato nel grande calcio. Hernanes ha giocato dal 2001 al 2010 con la squadra del Morumbi per poi trasferirsi in Italia: era tornato per una piccola parentesi a fine 2017, ma ora si è accordato per un trasferimento a titolo definitivo ed è presumibile che proprio San Paolo terminerà la sua carriera visto che ha firmato per i prossimi tre anni. Negli ultimi due anni il centrocampista classe 1985 ha giocato principalmente nella Super League Chinese con l’Hebei Fortune, dove ha segnato 5 goal in 22 partite.

Durante la prima esperienza al San Paolo c'era stato un prestito al Santo André, ma il Profeta era subito tornato al Tricolor nel 2007, dove ha vinto due volte il titolo brasiliano (2007 e 2008) e diversi titoli individuali tra il 2007 e il 2010. Hernanes ha messo a referto con la maglia del San Paolo 185 partite con 29 goal e 32 assist. Tra i premi individuali dello stesso periodo vanno ricordati due Bola de Prata (2007 e 2008) e il riconoscimento Craque do Brasileirão nel 2008. Nello stesso anno è stato eletto dalla rivista inglese Four Four Two come miglior giocatore del calcio brasiliano e la ribalta mondiale non si è fatta attendere.

Il Parma era interessato al Profeta

Nelle ultime settimane si era parlato di un interessamento importante da parte del Parma per Hernanes che, dopo Gervinho, voleva provare a riportare il centrocampista brasiliano in Serie A. L’interesse e le parole di stima del ds Faggiano era stato confermato a DAZN dal direttore sportivo, Faggiano ("È un ottimo giocatore e potrebbe essere utile alla struttura della nostra squadra, però vedremo il da farsi") però Hernanes ha scelto con il cuore e ha firmato per la squadra che lo ha lanciato nel calcio brasiliano e mondiale.