Un ‘profeta' per il Parma. A 33 anni Hernanes può tornare in Italia nella prossima sessione invernale di calciomercato. Ex di Lazio, Inter e Juventus, oggi il brasiliano indossa la maglia dell'Hebei China Fortune (contratto fino a dicembre 2019) e gioca nella Super League cinese. Presto per dire che c'è una trattativa in atto o l'operazione è conclusa e con quale formula ma le parole del direttore sportivo degli emiliani, Daniele Faggiano, lasciano aperto molto più di uno spiraglio.

Mancano ancora quattro partite prima di pensare al mercato – ha ammesso ai microfoni di Dazn che ha trasmesso il match del Parma contro la Sampdoria -. Abbiamo ancora un po' di tempo. Le voci su Hernanes? E' un ottimo giocatore e potrebbe essere utile alla struttura della nostra squadra, però vedremo il da farsi.

in foto: La scheda di Hernanes (fonte Transfermarkt)

Quanto vale adesso Hernanes? Secondo la quotazione fornita da Transfermarkt il ‘profeta' ha un costo accessibile (1.5 milioni di euro) ma resta da capire se metterà piede ancora una volta in Serie A quali saranno i termini. Nel 2017 la Juve incassò 11 milioni di euro dalla cessione del sudamericano che accettò il trasferimento al di là della Grande Muraglia per un ricco biennale da oltre 7 milioni a stagione. Ovvio non possa essere questo il livello dell'ingaggio che a Parma possono proporre. Trequartista, centrale di centrocampo oppure mediano basso davanti alla difesa i ruoli che Hernanes può ricoprire.

in foto: La carriera di Hernanes (fonte Transfermarkt)

Da Roma a Torino passando per Milano poi la Cina. E' con la maglia della Lazio che Hernanes ha vissuto il periodo migliore dal 2010 al 2014 (156 presenze, 41 gol). Senza infamia e senza lode l'avventura in maglia nerazzurra (52 presenze, 7 gol con l'Inter). Deludente, invece, l'esperienza con la Juventus (35 presenze, 2 gol) prima di trasferirsi in Cina, all’Hebei Fortune nell’inverno del 2017. Nell’ultima stagione ha realizzato 3 reti in 13 presenze nella Chinese Super League, a gennaio potrebbe fare il viaggio a ritroso e questa volta fermarsi a Parma.