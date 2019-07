Il Genoa sta per piazzare un altro colpo di mercato. In arrivo il centrocampista Lucas Silva, di proprietà del Real Madrid che ha giocato nell’ultima stagione con il Cruzeiro. Il calciatore classe 1993 ha vestito in carriera anche la maglia del Marsiglia. Per Andreazzoli sarebbe un innesto di grande qualità in mezzo al campo.

Chi è Lucas Silva del Real Madrid

Questo ragazzo esplode con il Cruzeiro, il Real Madrid lo acquista nel 2015, gioca poco con i ‘blancos’, fatica a inserirsi, comunque fa l’esordio in Champions, prima di passare al Marsiglia. Torna al Real e nel 2017 è costretto a fermarsi per problemi cardiaci, c’è chi ipotizza addirittura il ritiro dall’attività. Quando si ristabilisce torna al Cruzeiro, dov’è grande protagonista. In patria ha vinto due campionati, due coppe del Brasile e due campionati del Mineiro. Ora, secondo ‘Sky Sport’, potrebbe diventare un giocatore del Genoa.

Il calciomercato del Genoa

Lucas Silva diventerebbe il playmaker del Genoa. Il brasiliano somiglia a Juninho Pernambucano, centrocampista centrale dalla grande tecnica, un costruttore di gioco. Con Andreazzoli il Genoa passerà al 4-3-1-2. Per la fascia sinistra è arrivato l’ex Toro Barreca, come nuovo centravanti è stato preso dall’Inter Andrea Pinamonti, mentre sempre in difesa sono stati presi dal Chievo Jaroszynski e il colombiano Zapata. Mentre il centrocampo è stato risistemato con Jagiello e Cassata. In avanti preso anche il turco Gumus. Resterà invece il portiere Radu, che è di proprietà dell’Inter. Romulo è tornato alla base dopo il prestito alla Lazio, mentre sempre dall’Inter sono stati presi i giovani Rizzo e Gavioli. Ceduti invece Rossettini, Gunter, Lapadula e Bessa. Lasciati liberi Veloso e Lazovic. Oltre a Lucas Silva potrebbero arrivare De La Vega, Amione e Pajac, che Andreazzoli ha avuto all’Empoli.