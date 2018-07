Archiviare la sofferta stagione dello scorso anno e ripartire con una squadra meglio attrezzata. Enrico Preziosi ha bene in mente cosa deve fare per il suo Genoa, e nelle ultime ore ha dato dimostrazione di saper passare dalle parole ai fatti. Le ultime notizie di calciomercato rossoblu, dopo gli arrivi di Criscito e Marchetti, riportano infatti delle prime parole ufficiali del nuovo centrocampista del Grifone.

Dopo una buona stagione al Benevento, Sandro Raniere Guimarães Cordeiro, conosciuto da tutti come Sandro, ha dunque deciso di sposare la causa genoana e di accordarsi con il presidente Preziosi. Il centrocampista brasiliano ex Tottenham, nelle ultime ore ha già svolto presso la Clinica "Il Baluardo" i primi test medici in vista della nuova stagione e della partenza per il ritiro a Neustift.

Le prime parole di Sandro

Atteso all'esterno da un gruppo di tifosi e cronisti, il ventinovenne centrocampista ha regalato sorrisi a tutti e rilasciato le sue prime parole da nuovo giocatore del Genoa: "Sono molto felice di essere qui". Insieme a Sandro, hanno svolto gli esami anche il difensore Ivan Lakicevic, appena ufficializzato, e Davide Biraschi confermato in rosa. Nelle prossime ore la squadra si radunerà presso un hotel genovese agli ordini di mister Davide Ballardini.

L'arrivo del brasiliano nel capoluogo ligure, permetterà inoltre a Preziosi di portare avanti la trattativa per Bertolacci senza particolari ansie. Il giocatore, che è rientrato al Milan dopo il prestito, è destinato ad essere ceduto definitivamente al Genoa e nei prossimi i giorni potrebbe arrivare la fumata bianca per il suo trasferimento definitivo. A spingere per la sua conferma, è stato soprattutto l'allenatore del Grifone: da sempre estimatore delle qualità dell'ex giocatore della Primavera giallorossa.