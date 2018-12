Terzultimo in classifica e senza vittorie ormai da otto partite, il Bologna cerca una scossa per riprendersi e tornare a risalire la classifica. In attesa della sfida delicata contro il Milan, il club rossoblu sta valutando alcune operazioni di mercato. Le ultime notizie, relative alle possibili trattative della società bolognese, raccontano di un incontro che si è svolto a Milano con la Juventus, per trattare l'eventuale partenza da Torino di Moise Kean e Stefano Sturaro.

Il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, ed il suo collega bianconero Fabio Paratici, si sono infatti visti nel capoluogo lombardo e hanno valutato la doppia operazione di mercato. Chiuso dalla concorrenza, Moise Kean potrebbe dunque trovare maggiore spazio nella formazione di Pippo Inzaghi. Così come Sturaro, che è attualmente dello Sporting Lisbona (anche se non è mai sceso in campo per infortunio) ma che dovrebbe rientrare alla Continassa a gennaio.

La voce del padrone

In attesa di possibili novità dal mercato, nelle ultime ore è arrivata la nota ufficiale della società felsinea in merito alla situazione della squadra. A firmarla è stato il patron Joey Saputo, che ha di fatto confermato l‘attuale tecnico e parlato di investimenti importanti nel mercato invernale: "Nella serata di oggi ho tenuto una lunga riunione con i dirigenti del Club per fare il punto della situazione – si legge nella nota pubblicata sul sito rossoblu – Ho espresso la mia preoccupazione per il momento della squadra, che sta attraversando ormai da tempo un periodo negativo che si riflette in una posizione di classifica assolutamente deficitaria".

"Mi aspettavo di più da tutte le componenti: dirigenza, tecnico e squadra. Ora è necessario da parte di tutti il massimo sforzo per ottenere nelle quattro partite che ci separano dalla fine del girone d’andata i punti che ci consentano di abbandonare questa posizione di classifica. Da parte mia ribadisco che la salvezza è un obiettivo che non può assolutamente essere messo in discussione e che quindi farò quanto possibile per assicurare gli investimenti necessari a rafforzare la squadra nella sessione trasferimenti di gennaio. Sono dispiaciuto per tutti coloro che hanno a cuore il Bologna, ma sono certo che con il sostegno dei nostri tifosi e l’impegno di Inzaghi e dei giocatori supereremo questo momento difficile".