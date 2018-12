La 16a giornata della Serie A sarà spalmata in quattro giorni. Si inizierà a giocare sabato pomeriggio e si finirà martedì sera. Un turno lunghissimo che si aprirà con la sfida tra Inter e Udinese. Il match clou è senza dubbio il derby della Mole che si disputerà sabato sera e sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Domenica tocca a Napoli e Roma, con Di Francesco che si gioca la panchina contro il Genoa. Lunedì a Bergamo c’è Atalanta-Lazio.

Le partite in esclusiva DAZN

In ogni turno di campionato la piattaforma DAZN ha tre partite in esclusiva. Quelle della 16a giornata sono: Torino-Juventus, si giocherà sabato 15 calcio d’inizio alle 20.30, Spal-Chievo, la sfida delle 12.30 di domenica 16, e Sampdoria-Parma, una delle tre partite delle 15 della domenica.

Le partite di campionato in esclusiva Sky

Su Sky invece saranno trasmesse sette partite. La prima è Inter-Udinese, sabato alle 18. Domenica alle 15 live Fiorentina-Empoli e Frosinone-Sassuolo. Alle 18 invece si gioca Cagliari-Napoli, alle 20.30 Roma-Genoa. Il Monday Night è Atalanta-Lazio, con i biancocelesti a caccia di una vittoria che manca da più di un mese (tre pareggi in campionato, due sconfitte in Europa), mentre martedì 18 tocca a Bologna e Milan, con Inzaghi che si gioca la panchina, e non è molto più tranquillo Gattuso, appena eliminato in Europa League.

Il programma tv della 16a giornata di Serie A

Inter-Udinese: 15 dicembre, ore 18 (Sky); Torino-Juventus: 15 dicembre, ore 20.30 (DAZN); Spal-Chievo: 16 dicembre, ore 12.30 (DAZN); Fiorentina-Empoli: 16 dicembre, ore 15 (Sky); Frosinone-Sassuolo: 16 dicembre, ore 15 (Sky); Sampdoria-Parma: 16 dicembre, ore 15 (DAZN); Cagliari-Napoli: 16 dicembre, ore 18 (Sky); Roma-Genoa: 16 dicembre, 20.30 (Sky); Atalanta-Lazio: 17 dicembre, 20.30 (Sky); Bologna-Milan: 18 dicembre, 20.30 (Sky).