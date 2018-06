Grande impresa della Pink Bari che ha battuto la Juventus per 4-3, rimontando due volte, e ha vinto lo scudetto Primavera del calcio femminile. Una vittoria memorabile perché arrivata con un gol segnato nell’ultimo minuto del recupero. Un successo che ha del clamoroso perché in campo le forze erano davvero molto differenti. In campo c’erano la giovane Juve, una società che sta puntando molto sul calcio delle ragazze e con quelle delle grandi si è aggiudicata lo scudetto, e una squadra di puro calcio femminile.

La partita. La sfida sembrava impari e l’avvio confermava quanto immaginato. Dopo appena cinque minuti la Juventus realizza due gol e sembra mettere già un’ipoteca sulla partita con i gol della Devoto e della Di Stefano. La Serturini accorcia le distanze e dà speranze al Bari. Ma la Juventus si riporta sul 3-1, segnando ancora la Di Stefano. In modo chirurgico la Pink Bari si rimette in carreggiata nel finale di tempo con una marcatura della Quazzico. A metà della ripresa la squadra pugliese trova il 3-3 con un gol della Manno. Quando i rigori sembrano la soluzione per decidere il match, la Pink Bari realizza il gol della vittoria e lo fa all’ultimo secondo del recupero con la Serturini, che con una giocata personale realizza il gol del 4-3. A Firenze, la Pink Bari sconfigge la Juventus e si aggiudica il titolo Primavera.

La Pink Bari quest’anno ha chiuso il campionato di Serie A femminile al 10° posto, un buon risultato per una neopromossa, mentre la Juventus, come accade puntualmente da sette anni nel campionato di Serie A maschile, ha conquistato il titolo anche in quello femminile, battendo nello spareggio il Brescia, beffato doppiamente perché sconfitto ai calci di rigore. Il movimento femminile calcistico italiano è in crescita, suggellata dalla qualificazione al Mondiale del 2019.