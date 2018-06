La nazionale di calcio femminile si è qualificata per i Mondiali del 2019. A Firenze le ragazze di Milena Bertolini hanno sconfitto per 3-0 il Portogallo, hanno vinto la settima partita su sette della fase a gironi e hanno strappato il pass per la Francia. Un risultato splendido e storico, perché era dal 1999 che le nostre ragazze non ottenevano la qualificazione per il Mondiale.

Italia-Portogallo 3-0

Le condizioni erano ottimali per le azzurre che sapevano bene che con una vittoria sarebbe arrivata la qualificazione, l’avversario del Franchi, il Portogallo, non era certo un rivale irresistibile considerati i quattro punti in quattro partite. Ma si sa nessuna partita si vince mai prima di giocarla. L’approccio è quello giusto è dopo appena quattro minuti l’Italia passa in vantaggio, sugli sviluppi di un corner c’è il colpo di testa vincente di Cristina Girelli. Al tredicesimo arriva il raddoppia Cecilia Salvai, il 2-0 dà serenità all’Italia che colleziona palle gol davanti a 6mila spettatori festanti. Nella ripresa il Portogallo si fa vedere in un paio di volte, ma è sempre l’Italia ad avere le occasioni migliori, di fatto una mezza dozzina, due traverse colpite e in pieno recupero il gol di Barabara Bonansea, 3-0. L’Italia vince ancora e ottiene una fantastica qualificazione per il Mondiale del 2019.

Il Mondiale gli uomini non lo hanno conquistato, le donne sì. Complimenti a tutta la rosa e in particolare alle ragazze scese in campo oggi agli ordini del c.t. Bertolini e cioè: Pipitone, Guagni, Gama, Salvai, Bartoli, Galli, Giuliano, Rosucci, Bonansea, Sabatino e Girelli. Il prossimo anno in Francia, dal 7 giugno al 7 luglio si disputerà il campionato del mondo. L’Itali ci torna dopo vent’anni e per la prima volta, nonostante ci saranno avversarie di prim’ordine tra le europee e le NordAmericane, le azzurre giocheranno per ottenere un piazzamento importante.