Il giorno dopo fa ancora più male. Soprattutto se esci dal campo sconfitto nel derby per un rigore mentre a te ne negano almeno un paio, di cui uno netto e l'altro discutibile. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, torna sugli episodi più controversi della sfida di sabato scorso contro la Juventus. Casi da moviola, da Var, che né il direttore di gara (Guida) ha rilevato né il collaboratore nella control room (Mazzoleni) hanno ritenuto degni di revisione. Alex Sandro strattona Zaza, Matuidi spinge Belotti che stacca di testa per battere a rete: sono queste le azioni contestate, che hanno alimentato proteste da parte dei granata e sulle quali torna il massimo dirigente.

Con la Juve siamo sfortunati, ho un elenco di episodi contro incredibile – esordisce così il presidente Urbano Cairo nell'intervista a ‘Radio Anch'Io‘ su Radio 1 -. Uno abbastanza evidente e plateale quando Matuidi ha spinto Belotti e l'altro quando Alex Sandro ha trattenuto Zaza. Due azioni almeno da andare a vedere al monitor. Ma non siamo gli unici ad essere stati penalizzati. La stessa cosa è successa anche al Genoa nella gara con la Roma e alla Roma nella partita contro l'Inter. Se esiste la sudditanza psicologica? Penso che ci sia ancora verso le grandi. Non c’è bisogno di ulteriori incontri con gli arbitri, ma la Var va solo usata.

Cairo ha acceso i riflettori anche su un altro episodio avvenuto nel derby e di cui s'è reso protagonista Cristiano Ronaldo dopo aver fatto gol su rigore a Ichazo. L'accenno di spallata al portiere del Torino non è stato un gesto elegante da parte del portoghese.

Un campione come Cristiano Ronaldo, un gesto così non lo dovrebbe fare mai – ha aggiunto il presidente -. Schernire un portiere che quasi gli parava un rigore. Se fosse un campione, come sembra, una cosa del genere non dovrebbe farla.