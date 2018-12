Un calcio di rigore giusto, per fallo ingenuo di Zaza su Manduzkic. Un altro non concesso per una spinta di Matuidi su Belotti e un altro molto dubbio per uno strattone evidente di Alex Sandro sullo stesso Zaza in piena area della Juventus. I bianconeri hanno vinto il derby e superato un altro ostacolo nel tour de force proposto dal calendario di dicembre ma sulla sfida coi granata gravano come decisive le scelte dell'arbitro Guida e più ancora il mancato intervento del Var (Mazzoleni) su episodi che avrebbero meritato una valutazione migliore e ulteriore da parte del direttore di gara.

Perché il Var (Mazzoleni) non è intervenuto?

Ed è questa la protesta più importante che viene fatta dal Toro come spiegato dal tecnico, Walter Mazzarri, a corredo di un match ben interpretato dalla sua squadra contro un avversario sulla carta superiore. "Belotti è stato spinto mentre stava colpendo a rete – ha ammesso l'allenatore granata -. E' stato sbilanciato quando avrebbe potuto colpire a rete e magari segnare. Per me era netto. Se in riunione si era detto che la Var si sarebbe usata in tutti i casi importanti, qui forse era uno di quelli".

I 4 casi da moviola discussi di Torino-Juventus

Quali sono i casi da moviola? Sono quattro quelli essenziali che hanno caratterizzato il derby giocato nell'anticipo di campionato, due fanno riferimento ad azioni del Torino.

All’8’ si verifica il primo episodio dubbio in area juventina. Alex Sandro serra la marcatura su Zaza ma rischia grosso quando lo strattona a più riprese e tira giù l’avversario. Nelle immagini si vede anche che lo stesso Zaza si aggrappa alla maglia del brasiliano ma quando, sbilanciato, perde l'equilibrio e cade.

Pochi giri di lancette e si arriva all'altro episodio menzionato da Mazzarri e poi ribadito dal presidente, Cairo. C’è una spinta di Matuidi su Belotti: l'attaccante del Torino sta per colpire di testa la palla ma il tocco dell'avversario di fatto ne squilibra la postura. Episodio difficile da cogliere, ma resta più di qualche dubbio. Perché il Var non è intervenuto?