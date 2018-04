Sono solo due i punti che separano il Cagliari dal terzultimo posto in campionato: attualmente occupato dal Chievo. Dopo il deludente pareggio interno con il Bologna, la squadra sarda è stata travolta dalla Sampdoria e si trova ora in una posizione di classifica davvero preoccupante. L'umiliante sconfitta di Genova, che ha risucchiato la squadra nella zona retrocessione, non è stata digerita bene dai tifosi e dal presidente Tommaso Giulini che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe pronto all'ennesima rivoluzione in panchina a sole tre giornate dalla fine del campionato.

Come riferito da "La Repubblica", l'ira della dirigenza rossoblu si sarebbe fatta sentire subito dopo il triplice fischio finale del match di Marassi, quando all'interno dello spogliatoio il tecnico Lopez è stato trattenuto a lungo dal direttore sportivo Carli e dal vicepresidente Felucchi. Un lungo summit, per capire le cause di questo tracollo e per tastare il polso dei giocatori ai quali è stato annullato il permesso che solitamente si concede dopo il giorno di gara.

Rastelli e Beretta alla finestra

Presente anche lui in tribuna al Ferraris, Tommaso Giulini sarebbe letteralmente furioso. Come spesso accade in queste circostanze, il primo a finire sul banco degli imputati è proprio l'allenatore. Nelle prossime ore è infatti atteso un vertice societario, nel quale si deciderà la posizione di Lopez: a questo punto molto vicino all'esonero.

Nella testa del presidente, che ha la necessità di scuotere la squadra e di evitare una clamorosa retrocessione, c'è anche il cambio d'allenatore. Il Cagliari potrebbe anche richiamare Rastelli (ancora sotto contratto), oppure rivolgersi a Beretta (ancora nei quadri societari come responsabile del Settore Giovanile) che potrebbe fare da traghettatore per le ultime giornate di campionato e tentare di salvare la squadra dalla Serie B.